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GUERRA

Huthis do Iêmen anunciam bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita

Medida ameaça capacidade de escoamento do maior exportador mundial de petróleo pelo Estreito de Ormuz

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O bloqueio, anunciado pelo grupo apoiado pelo governo iraniano, ocorre em meio à escalada da guerra entre o país e os Estados UnidosO bloqueio, anunciado pelo grupo apoiado pelo governo iraniano, ocorre em meio à escalada da guerra entre o país e os Estados Unidos - Foto: KHALED ZIAD / AFP

Os rebeldes huthis do Iêmen anunciaram, nesta segunda-feira (20), um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita, em meio à escalada da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, o que ameaça a capacidade do maior exportador mundial de petróleo bruto de navegação pelo Estreito de Ormuz.

Os Huthis, apoiados pelo Irã, "anunciaram um bloqueio marítimo contra o inimigo criminoso saudita, baseado no princípio de 'olho por olho', com efeito imediato", declararam seu porta-voz militar, Yahya Saree, sem especificar como o grupo implementaria a medida.

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O anúncio ocorre após trocas de tiros na semana passada, as primeiras em anos, que colocam em risco o cessar-fogo negociado em 2022, ainda em vigor apesar de já ter expirado.

Essas hostilidades seguem a recente tentativa de uma aeronave iraniana vinda de Teerã de pedras em Saná, desafiando a hegemonia saudita sobre o espaço aéreo iemenita.

Caso entre em vigor, o bloqueio aumentou a pressão sobre a economia saudita e os mercados globais, cortando o acesso do reino aos seus portos no Mar Vermelho, crucial para o comércio de petróleo, em um momento em que a retomada do conflito entre Teerã e Washington limita a passagem pelo Estreito de Ormuz.

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