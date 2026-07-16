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Crise internacional

Huthis iemenitas ameaçam atacar instalações petrolíferas sauditas

O líder rebelde também ameaçou atacar o aeroporto de Riade em resposta a novos bombardeios no aeroporto de Saná

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O brigadeiro Yahya Saree Qasim, porta-voz dos huthis do Iêmen, gesticula enquanto fala durante um protesto para denunciar os ataques aéreos dos EUA no Iêmen, em SanaaO brigadeiro Yahya Saree Qasim, porta-voz dos huthis do Iêmen, gesticula enquanto fala durante um protesto para denunciar os ataques aéreos dos EUA no Iêmen, em Sanaa - Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Os rebeldes huthis do Iêmen advertiram, nesta quinta-feira (16), que vão atacar as instalações petrolíferas da Arábia Saudita e outras infraestruturas se o conflito entre as duas partes se agravar, dias depois de o aeroporto da capital, Saná, ser bombardeado.

"Todas as instalações petrolíferas sauditas e as infraestruturas críticas são alvos para nossos mísseis e drones se o país se envolver em uma agressão em larga escala contra o nosso território e optar pela escalada", declarou o líder do grupo, Abdul Malik al Huti, em um discurso televisionado.

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O líder rebelde também ameaçou atacar o aeroporto de Riade em resposta a novos bombardeios no aeroporto de Saná.

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