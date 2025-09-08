A- A+

BRASIL Hytalo Santos pediu a TH Joias que acionasse traficante para ameaçar mulher que o criticou nas redes Trio costumava frequentar bailes no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio

O ex-deputado Tiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Jóias, e Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão, ambos presos na última quarta-feira pela Polícia Federal, mantinham amizade com o influenciador Hytalo Santos, preso no mês passado por exploração sexual de menores e tráfico de pessoas.



Segundo o Fantástico, da TV Globo, o trio costumava frequentar bailes no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, e trocavam favores.

Em uma conversa obtida pela reportagem, Hytalo pediu a TH que falasse com Índio para intimidar uma mulher que o criticara em uma rede social. O influenciador, depois, falou diretamente com o traficante:

Hytalo: Oi, amigo

Índio: Menina que está falando besteira de você aí, sei quem é. É lá de Caxias, de onde sou cria. TH me pediu para falar com ela.

Hytalo, então, manda a identificação da mulher, com nome completo e telefone, além do link do perfil do Instagram dela.

Índio: Vou resolver agora. Amigo, eu resolvo tudo. Vou mandar agora minha equipe.

Para "resolver" a situação, Índio acionou um comparsa conhecido como Bola Bola:

Índio: Vai agora na direção dessa mina. Eu estou mandando ela apagar tudo. Agora, agora, é para apagar tudo. Se eu surtar, já sabe como eu sou... Vai até ela e me liga.

Candidato a vereador

O nome de Índio estava sendo cotado por TH Jóias e o Comando Vermelho para vir a candidato a vereador na Baixada Fluminense nas próximas eleições.







Em mensagens interceptadas pela Polícia Federal durante a investigação da PF, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Dudu, ex-assessor de TH na Alerj, diz a Índio que conversou com o joalheiro e com o ex-subsecretário estadual de Defesa do Consumidor Alessandro Pitombeira Carracena, outro integrante do chamado Núcleo Político da facção, sobre a possibilidade de o traficante se candidatar em Caxias, seu reduto.

Gabriel Dias ganhou seu apelido, segundo a polícia, por chefiar o comércio de drogas na Favela do Lixão, em Duque de Caxias. Ele chegou a ser preso em 2015. Fora da cadeia, de acordo com o Ministério Público Federal, se abrigou no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, e se tornou homem de confiança de Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, chefe do Comando Vermelho na região.

