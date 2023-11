A- A+

tecnologia IA: abreviatura de inteligência artificial supera "nepo baby" e é eleita palavra do ano Uso do termo "acelerou" e se tornou a conversa dominante este ano, de acordo com a editora; antes futurista, tecnologia agora é cotidiana

A abreviatura de inteligência artificial (IA) foi nomeada a palavra do ano do dicionário Collins para 2023, disse a editora. Lexicógrafos do Collins Dictionary disseram que o uso do termo "acelerou" e que se tornou a conversa dominante este ano.

"Sabemos que a IA tem sido um grande foco este ano, na forma como se desenvolveu e rapidamente se tornou tão onipresente e incorporada em nossas vidas em e-mail, streaming ou qualquer outra tecnologia antes futurista, agora cotidiana", disse o diretor administrativo da Collins, Alex Beecroft. disse.

A Collins disse que seus especialistas analisaram o Collins Corpus, um banco de dados que contém mais de 20 bilhões de palavras com material escrito de sites, jornais, revistas e livros publicados em todo o mundo.

O arquivo também se baseia em material falado de rádio, TV e conversas cotidianas, enquanto novos dados são inseridos no Corpus todos os meses, para ajudar os editores do dicionário Collins a identificar novas palavras e significados desde o momento em que são usados pela primeira vez.

"O uso da palavra monitorada por nosso Collins Corpus é sempre interessante e não há dúvida de que este também foi o assunto de discussão em 2023", disse Beecroft.

Outras palavras na lista de Collins incluem "nepo baby", que se tornou uma expressão popular para descrever os filhos de celebridades que tiveram sucesso em setores semelhantes aos de seus pais.

A "ganância", que significa empresas que obtêm lucros durante a crise do custo de vida, e a "Ulez", a zona de emissões ultrabaixas que penaliza os condutores dos carros mais poluentes de Londres, também foram mencionadas.

Termos de mídia social como “desinfluenciar”, que significa “alertar os seguidores para evitarem certos produtos comerciais”, também estavam na lista de Collins.

A série Ashes deste verão entre a Inglaterra e a Austrália fez muitas pessoas falarem sobre um estilo de críquete apelidado de "Bazball", de acordo com Collins. O termo refere-se ao jogador e técnico de críquete neozelandês Brendon McCullum, conhecido como Baz, que defende uma filosofia de mentes relaxadas, táticas agressivas e energia positiva.

A palavra “permacrise”, definida como “um longo período de instabilidade e insegurança” foi a palavra Collins do ano em 2022. Em 2020, foi “lockdown”. Em 2016, foi o “Brexit”.

Veja também

GRANDE RECIFE Na véspera de Finados, homem que visitava túmulo tem mal estar seguido de desmaio e morre no Cemitério de Camaragibe