A- A+

enem IA do Globo que corrige redação do Enem libera tema extra sobre o ECA Sistema de proteção da criança e adolescentes é uma das apostas do professor Marco Saliba, do Grupo Eureka, para aparecer na prova em 2025 pelos debates de adultização

A inteligência artificial do Globo em parceria com o Grupo Eureka que corrige redação para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) liberou um tema extra nesta sexta-feira. Os estudantes poderão treinar sobre "35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): avanços e desafios contemporâneos". A ferramenta utiliza os critérios exigidos pelos corretores apontando erros, acertos e sugestões para evoluir.

Essa é, na avaliação do professor Marco Saliba, uma das grandes apostas para a prova neste ano. Na avaliação dele, o ECA, um marco no sistema de proteção dos direitos de crianças e adolescentes, é um tema que recorrentemente aparece no Enem e dessa vez possui um novo componente: a adultização.

— O tema tem que ser revisto de alguma maneira na perspectiva da adultização. São novos desafios que surgem para ele ao mesmo tempo que ele celebra 35 anos. É uma comemoração com ponto de atenção. Talvez a gente tenha que voltar ao estatuto para atualizá-lo. É isso que faz desse tema muito provável para a prova — diz Saliba.

E, mais uma vez, Saliba lembra que para mandar bem na prova — além de treinar muito — é preciso ser um bom leitor. Ou seja, ver com atenção o que o examinador pediu no enunciado para se manter no que a prova pede.

— Nessa proposta, o que o examinador quer que você discuta são os desafios do ECA mediante aos temas contemporâneos, que são os novos problemas enfrentados na nossa sociedade com as redes sociais. Importantíssimo que o aluno faça a leitura atenta para que ele não fuja do tema — diz.

Por fim, o professor recomenda que a plataforma de IA seja usada em parceria com um educador.

— A IA é uma ferramenta potente, rápida, que deve ser usada dentro de um contexto maior, com um professor fazendo mediação de estudo. Temos que escrever muito, reescrever e usar todas essas tecnologias e ferramentas para que a gente construa um texto nota mil no Enem — diz.

A página de correção das redações com IA liberará um novo tema por semana. Em novembro, a poucos dias da prova, três novos assuntos serão disponibilizados. Os dois primeiros textos poderão ser acessados por todos os leitores — é preciso apenas preencher um cadastro. O conteúdo restante estará restrito aos assinantes do Globo.

O aluno poderá escrever o texto diretamente na plataforma pelo celular ou no computador. Outra alternativa é fazer a redação à mão, tirar uma foto da folha de papel, conferir o que a inteligência artificial captou da escrita — e fazer ajustes, se necessário. Depois, é só solicitar as correções.

— Para tirar nota boa na redação, é preciso conhecer os critérios de correção e treinar bastante. Nossa inteligência artificial ajuda nas duas tarefas — explica Bruno Alfano, repórter do Globo especializado em educação e um dos idealizadores da ferramenta.

O professor Marco Saliba, do Grupo Eureka, destaca que toda tecnologia educacional deve ser encarada como mais uma ferramenta de aprendizagem dentro de um conjunto maior, que forma um processo pedagógico:

— Tem o lápis, o caderno e a plataforma digital. Ela não substitui o professor, mas pode ajudar muito sendo uma ferramenta a mais para melhorar a escrita e sanar problemas pontuais às vésperas do exame para aumentar a nota.

‘Bom domínio’

A ferramenta do Globo, além de apontar os erros, também sugere melhorias. “Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com estruturas sintáticas bem elaboradas e vocabulário adequado. Apresenta desvios esporádicos que não comprometem a clareza”, discorreu a IA ao avaliar o texto de Maria Clara Reis Pereira, aluna de 17 anos do Colégio Qi-Metropolitano, que tirou 960, de um máximo de 1.000.

— Com a correção, consigo analisar se meu modelo para redação está dando certo e identificar os pontos que eu preciso melhorar, como argumentação, estrutura, vocabulário — enumera a jovem.

Já o experiente professor de redação Lucas Neves, do Colégio Leonardo da Vinci, tirou mil. “Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada”, elogiou a plataforma.

— A estrutura do texto, as questões gramaticais e a consistência da argumentação são os maiores desafios na hora de fazer a redação. A boa notícia é que elas melhoram com a prática — recomenda Neves.

Veja também