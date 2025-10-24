Sex, 24 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta24/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
enem

IA do Globo que corrige redação do Enem libera tema extra sobre o ECA

Sistema de proteção da criança e adolescentes é uma das apostas do professor Marco Saliba, do Grupo Eureka, para aparecer na prova em 2025 pelos debates de adultização

Reportar Erro
Prova do Enem será realizada em breve em todo o BrasilProva do Enem será realizada em breve em todo o Brasil - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A inteligência artificial do Globo em parceria com o Grupo Eureka que corrige redação para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) liberou um tema extra nesta sexta-feira. Os estudantes poderão treinar sobre "35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): avanços e desafios contemporâneos". A ferramenta utiliza os critérios exigidos pelos corretores apontando erros, acertos e sugestões para evoluir.

Essa é, na avaliação do professor Marco Saliba, uma das grandes apostas para a prova neste ano. Na avaliação dele, o ECA, um marco no sistema de proteção dos direitos de crianças e adolescentes, é um tema que recorrentemente aparece no Enem e dessa vez possui um novo componente: a adultização.

— O tema tem que ser revisto de alguma maneira na perspectiva da adultização. São novos desafios que surgem para ele ao mesmo tempo que ele celebra 35 anos. É uma comemoração com ponto de atenção. Talvez a gente tenha que voltar ao estatuto para atualizá-lo. É isso que faz desse tema muito provável para a prova — diz Saliba.

E, mais uma vez, Saliba lembra que para mandar bem na prova — além de treinar muito — é preciso ser um bom leitor. Ou seja, ver com atenção o que o examinador pediu no enunciado para se manter no que a prova pede.

— Nessa proposta, o que o examinador quer que você discuta são os desafios do ECA mediante aos temas contemporâneos, que são os novos problemas enfrentados na nossa sociedade com as redes sociais. Importantíssimo que o aluno faça a leitura atenta para que ele não fuja do tema — diz.

Por fim, o professor recomenda que a plataforma de IA seja usada em parceria com um educador.

— A IA é uma ferramenta potente, rápida, que deve ser usada dentro de um contexto maior, com um professor fazendo mediação de estudo. Temos que escrever muito, reescrever e usar todas essas tecnologias e ferramentas para que a gente construa um texto nota mil no Enem — diz.

A página de correção das redações com IA liberará um novo tema por semana. Em novembro, a poucos dias da prova, três novos assuntos serão disponibilizados. Os dois primeiros textos poderão ser acessados por todos os leitores — é preciso apenas preencher um cadastro. O conteúdo restante estará restrito aos assinantes do Globo.

O aluno poderá escrever o texto diretamente na plataforma pelo celular ou no computador. Outra alternativa é fazer a redação à mão, tirar uma foto da folha de papel, conferir o que a inteligência artificial captou da escrita — e fazer ajustes, se necessário. Depois, é só solicitar as correções.

Leia também

• Enem 2025: locais de prova já podem ser consultados; confira detalhes

• TikTok promove aulões gratuitos do Enem em cinemas do Recife e de Caruaru; veja como se inscrever

• Rumo à Universidade: projeto reúne 600 estudantes da rede pública em aulão de revisão para o Enem

— Para tirar nota boa na redação, é preciso conhecer os critérios de correção e treinar bastante. Nossa inteligência artificial ajuda nas duas tarefas — explica Bruno Alfano, repórter do Globo especializado em educação e um dos idealizadores da ferramenta.

O professor Marco Saliba, do Grupo Eureka, destaca que toda tecnologia educacional deve ser encarada como mais uma ferramenta de aprendizagem dentro de um conjunto maior, que forma um processo pedagógico:

— Tem o lápis, o caderno e a plataforma digital. Ela não substitui o professor, mas pode ajudar muito sendo uma ferramenta a mais para melhorar a escrita e sanar problemas pontuais às vésperas do exame para aumentar a nota.

‘Bom domínio’
A ferramenta do Globo, além de apontar os erros, também sugere melhorias. “Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com estruturas sintáticas bem elaboradas e vocabulário adequado. Apresenta desvios esporádicos que não comprometem a clareza”, discorreu a IA ao avaliar o texto de Maria Clara Reis Pereira, aluna de 17 anos do Colégio Qi-Metropolitano, que tirou 960, de um máximo de 1.000.

— Com a correção, consigo analisar se meu modelo para redação está dando certo e identificar os pontos que eu preciso melhorar, como argumentação, estrutura, vocabulário — enumera a jovem.

Já o experiente professor de redação Lucas Neves, do Colégio Leonardo da Vinci, tirou mil. “Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada”, elogiou a plataforma.

— A estrutura do texto, as questões gramaticais e a consistência da argumentação são os maiores desafios na hora de fazer a redação. A boa notícia é que elas melhoram com a prática — recomenda Neves.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter