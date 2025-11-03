A- A+

Educação IA do Globo que corrige redação do Enem libera três temas na semana da prova Tema envolve mais aspectos do que tarifaço, alerta professor do Eureka, parceiro do GLOBO na ferramenta

A inteligência artificial do GLOBO, criada em parceria com o Grupo Eureka, que corrige redação para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) abre três temas nesta segunda-feira para a semana final da prova, que será realizada no próximo domingo. Com eles, a ferramenta reúne dez propostas para treinar.

Os novos temas são:

Regulamentação das bets no Brasil

O uso de celulares no ambiente escolar e seus desafios para a aprendizagem

Trabalho e qualidade de vida: desafios do século XXI

De acordo com o professor Marco Saliba, do Grupo Eureka, recomenda que o estudante refaça o texto após as correções da inteligência artificial.

— Escrever se aprende escrevendo. É muito importante, após uma avaliação de um texto, seja de uma inteligência artificial, seja de um educador de carne e osso, que o estudante refaça aquilo que pode ser melhorado, que foi indicado para correção para que nesse exercício ele aprenda e desenvolva sua escrita — diz.

A página de correção das redações com IA liberará um novo tema por semana. Em novembro, a poucos dias da prova, três novos assuntos serão disponibilizados. Os dois primeiros textos poderão ser acessados por todos os leitores — é preciso apenas preencher um cadastro. O conteúdo restante estará restrito aos assinantes do GLOBO.

O aluno poderá escrever o texto diretamente na plataforma pelo celular ou no computador. Outra alternativa é fazer a redação à mão, tirar uma foto da folha de papel, conferir o que a inteligência artificial captou da escrita — e fazer ajustes, se necessário. Depois, é só solicitar as correções.

— Para tirar nota boa na redação, é preciso conhecer os critérios de correção e treinar bastante. Nossa inteligência artificial ajuda nas duas tarefas — explica Bruno Alfano, repórter do GLOBO especializado em educação e um dos idealizadores da ferramenta.

O professor Marco Saliba, do Grupo Eureka, destaca que toda tecnologia educacional deve ser encarada como mais uma ferramenta de aprendizagem dentro de um conjunto maior, que forma um processo pedagógico:

— Tem o lápis, o caderno e a plataforma digital. Ela não substitui o professor, mas pode ajudar muito sendo uma ferramenta a mais para melhorar a escrita e sanar problemas pontuais às vésperas do exame para aumentar a nota.

‘Bom domínio’

A ferramenta do GLOBO, além de apontar os erros, também sugere melhorias. “Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com estruturas sintáticas bem elaboradas e vocabulário adequado. Apresenta desvios esporádicos que não comprometem a clareza”, discorreu a IA ao avaliar o texto de Maria Clara Reis Pereira, aluna de 17 anos do Colégio Qi-Metropolitano, que tirou 960, de um máximo de 1.000.

— Com a correção, consigo analisar se meu modelo para redação está dando certo e identificar os pontos que eu preciso melhorar, como argumentação, estrutura, vocabulário — enumera a jovem.

Já o experiente professor de redação Lucas Neves, do Colégio Leonardo da Vinci, tirou mil. “Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada”, elogiou a plataforma.

— A estrutura do texto, as questões gramaticais e a consistência da argumentação são os maiores desafios na hora de fazer a redação. A boa notícia é que elas melhoram com a prática — recomenda Neves.

