Tecnologia IA e as perspectivas para o futuro na educação, saúde e segurança Diversas áreas já fazem uso da Inteligência Artificial para otimizar os trabalhos, projetando também como a tecnologia pode impactar ainda mais a sociedade nos próximos anos

Discutir os impactos da Inteligência Artificial na sociedade desafia o tempo verbal. Certo mesmo é que o ideal é evitar a conjunção coordenativa e utilizar a aditiva. Afinal, a IA não é presente “ou” futuro, mas sim “e”. Unidas pelo que já é e pelo que vai ser. É nessa mescla que a Folha de Pernambuco analisa o cenário atual da tecnologia e as perspectivas para 2026 em áreas como educação, saúde e segurança.

Projeto

Utilizar a IA para amplificar o aprendizado dos estudantes já é uma realidade na educação. No final do ano passado, estudantes da rede pública de Pernambuco e do Recife participaram de um projeto que utilizava uma ferramenta desenvolvida pela Jinso Labs, startup de EdTech, para aprimorar a escrita e a fluência oral em inglês.

“A IA vem para dar suporte ao professor na preparação das aulas. Ela pode, por exemplo, usar a tecnologia para descrever o perfil dos estudantes e procurar diferentes possibilidades de trabalhar os temas. A Inteligência Artificial não é mais o futuro, é o presente”, afirmou a gerente-geral de Intercâmbio Educacional da Prefeitura do Recife, Renata Serpa.

Eduardo Fonseca, secretário executivo de projetos, tecnologia e inovação da Secretaria de Educação do Recife

O secretário executivo de projetos, tecnologia e inovação da Secretaria de Educação do Recife, Eduardo Fonseca, detalhou outros planos que o município tem para seguir utilizando a IA no planejamento pedagógico.

“Tratamos a IA com cuidado e responsabilidade. Ela é uma ferramenta de acompanhamento da aprendizagem e tomada de decisão baseada em dados e evidências. Um projeto que estamos fazendo e vamos ampliar em 2026 é o Educa Recife Play, uma plataforma de aplicativo e canais de vídeos. Os estudantes têm a oportunidade de fazer desafios com gamificação, vendo as principais dificuldades e quais habilidades foram fortalecidas, trazendo isso também para a visão dos professores. Dessa forma, eles terão uma orientação melhor com intervenções pedagógicas, indicando conteúdos complementares para revisão dos alunos”, explicou.

Alerta

Já o secretário executivo de Ensino Médio e Educação Profissional de Pernambuco, Paulo Dutra, alerta que, mesmo com todos os benefícios, a IA não substituirá o papel dos educadores.

“Mais do que acelerar processos, a Inteligência Artificial criou uma verdadeira onda evolutiva na escola: o estudante recebe retorno no tempo certo, o professor ganha um apoio qualificado para orientar intervenções pedagógicas, a escola passa a enxergar padrões de aprendizagem e a rede consegue atuar com mais precisão e equidade. Mas em nenhum momento a tecnologia substitui o educador - ao contrário, ela potencializa o trabalho docente, fortalece o vínculo pedagógico e amplia a capacidade de acompanhamento”, pontuou.

Algumas universidades também estão atentas à necessidade de discutir o impacto da IA na educação. A Uninassau, por exemplo, disponibilizou recentemente um curso gratuito sobre o tema destinado aos estudantes matriculados nos cursos presenciais, Ensino a Distância (EAD) ou pós-graduações. Além disso, lançou o ProfissionAIs, um ecossistema que integra tecnologia e educação para preparar estudantes e professores com conteúdos exclusivos e interativos.

Qualificação

Na saúde, o foco está na capacitação dos profissionais da área para incorporar a IA ao cotidiano. “Já tivemos duas edições no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) de um curso de IA para trabalhadores da área de saúde. Ele é prático, ajuda a ser mais efetivo nas ações, utilizando a tecnologia de forma ética e íntegra. A gente tem que fazer muito filtro do uso da Inteligência Artificial, especialmente na área da saúde. Examinar informações de forma mais rápida e usar ferramentas de pesquisa confiáveis. Estamos em um setor em que não podemos errar. Olhamos a tecnologia como um meio, mas nunca como um fim porque também é preciso lidar com a conduta com o paciente", detalhou Lívia Andrade, Diretora de Ensino do IMIP.

Lívia Andrade, Diretora de Ensino do IMIP

A IA já está presente em diversas especialidades na medicina. Uma delas é a radiologia. No Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, a tecnologia já está totalmente integrada na rotina dos médicos. Equipamentos de ressonância magnética, por exemplo, contam com aceleradores inteligentes que reduzem o tempo do exame.

“Temos softwares em aparelhos de ultrassonografia, mamografia e tomografia que melhoram a qualidade das imagens geradas, dando a possibilidade de detectar lesões mais sutis. Na radiologia especificamente, praticamente todos os médicos, sejam os mais novos ou mais velhos, estão permeados pela IA do começo ao fim. O nosso maior desafio é a validação, observar quais ferramentas podem nos trazer benefícios na questão dos diagnósticos e dos laudos”, afirmou a médica radiologista e diretora médica do Centro de Diagnóstico Lucilo Ávila, Mirela Ávila.

Segundo a diretora, o impacto da IA reflete em exames mais rápidos, imagens mais precisas e laudos mais completos. Porém, é preciso lembrar que a tecnologia não pode substituir o olhar do profissional de saúde.

“A Inteligência Artificial detecta padrões, mas o médico detecta histórias. Ele avalia contextos e tem a capacidade de juntar todas essas informações para adotar uma medicina mais individualizada, focando na necessidade do paciente. Nós vivemos em um mundo doente emocionalmente e as pessoas precisam de acolhimento. A IA vem para nos auxiliar, mas não podemos perder também o olhar humano que conduz o processo”, completou.

Médica radiologista e diretora médica do Centro de Diagnóstico Lucilo Ávila, Mirela Ávila

Monitoramento

Na segurança, uma das principais aplicações da IA está no auxílio da identificação de criminosos. “Tivemos, nos últimos dois carnavais, o trabalho de reconhecimento facial do nosso Centro Integrado de Inteligência. A câmera captura a imagem em tempo real, faz o recorte do rosto, identifica o indivíduo e analisa a base nacional de mandados de prisão. Esse trabalho de consultar o sistema e informar ao policial que está no terreno demora em média de 10 a 15 segundos. Temos também câmeras com reconhecimento também de placas e algoritmos que monitoram veículos roubados. Quanto mais a IA foca na análise de dados, mais o policial pode focar em ajudar as pessoas”, explicou o coronel da Polícia Militar de Pernambuco, Policarpo de Freitas Ribeiro Neto, gerente geral de Tecnologia da Informação - GGTI da Secretaria de Defesa Social (SDS).

Outro benefício da tecnologia está em facilitar o contato do cidadão com os órgãos de segurança. “Lançamos recentemente um espaço em que a pessoa pode conversar com uma IA que tira dúvidas por meio de um chatbot (software de Inteligência Artificial que simula conversas humanas). Essa mesma ferramenta também permite fazer uma manifestação por voz, ajudando pessoas que não sabem ler, por exemplo. A tecnologia veio para mudar processos e otimizar trabalhos. Nosso papel é promover essa transformação digital, apoiando o trabalho policial”, concluiu.

