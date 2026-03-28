A- A+

EVENTO IA e medicina de precisão dominam debates no Onco In Rio 2026 O tema apareceu de forma transversal nas palestras e debates, refletindo uma transformação em curso nas diversas áreas de atuação contra o câncer

A incorporação da inteligência artificial à oncologia, aliada ao avanço da medicina de precisão, foi um dos grandes destaques do 11º Onco In Rio, realizado neste fim de semana, no centro de convenções do Hotel Windsor Oceânico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O tema apareceu de forma transversal nas palestras e debates, refletindo uma transformação em curso no diagnóstico, tratamento e desenvolvimento de novas terapias contra o câncer.

Para o presidente da Oncologia D’or, Paulo Hoff, a medicina não vive rupturas bruscas, mas sim evoluções consistentes e a inteligência artificial surge como uma das forças que aceleram esse processo.

“A medicina não tende a ter grandes mudanças radicais, mas evolui em uma direção. E, no último ano, algumas tendências se aprofundaram muito, como a personalização do tratamento e o uso da inteligência artificial”, afirmou o médico.

Esses avanços permitem tratamentos cada vez mais direcionados e, consequentemente, menos invasivos. Nesse cenário, a inteligência artificial surge como uma aliada estratégica, especialmente no desenvolvimento de novas drogas. Um processo que pode levar mais de uma década.

De acordo com o oncologista, a IA pode encurtar esse caminho ao permitir simulações em ambiente digital, reduzindo a necessidade de etapas iniciais em laboratório ou testes extensivos.

“Você consegue testar várias moléculas virtualmente, prever encaixes com receptores e até estimar doses antes mesmo dos estudos clínicos”, explicou.

Apesar disso, o especialista ressalta que a tecnologia não substitui completamente os métodos tradicionais. “Ela não elimina as etapas, mas pode tornar todo o processo mais rápido e isso significa levar tratamentos aos pacientes mais cedo”, disse.



Radiologia

A aplicação da inteligência artificial também foi destaque na radiologia, como apresentou a médica radiologista Rosana Rodrigues. Segundo ela, a área já vive uma revolução impulsionada pelo aprendizado profundo, com mais de 900 ferramentas aprovadas internacionalmente.

Essas soluções já são capazes de detectar, classificar e quantificar lesões, além de apoiar diagnósticos, prognósticos e a avaliação de resposta ao tratamento. “Na oncologia, elas ajudam a avaliar a agressividade tumoral e até prever o surgimento de tumores”, explicou.

Na prática, os sistemas permitem priorizar exames urgentes, identificar achados críticos e otimizar o tempo dos radiologistas. Ainda assim, a especialista destacou limitações, como o fato de muitas ferramentas serem específicas para tarefas isoladas.

Cirurgia robótica

Na área da cirurgia robótica, o avanço tecnológico também tem impacto direto nos resultados. O cirurgião urologista Miguel Srougi destacou que tanto a inteligência artificial quanto a cirurgia robótica vêm tornando os procedimentos mais seguros e precisos.

“Essas tecnologias vieram para facilitar e tornar mais seguras as ações médicas. Cada paciente é único, e a tomada de decisão depende da experiência e do senso crítico do médico para usar esses recursos da melhor forma”, afirmou.

Segundo ele, a inteligência artificial amplia a capacidade de análise dos profissionais, ao reunir e interpretar um volume massivo de informações médicas.

“São milhares de estudos publicados todos os meses. É impossível um médico absorver tudo isso sozinho. A inteligência artificial ajuda a organizar esse conhecimento e apoiar decisões clínicas”, alegou o cirurgião.

No centro cirúrgico, o impacto é ainda mais direto. A tecnologia permite mapear com precisão a anatomia do paciente, identificar estruturas sensíveis e até localizar tumores pequenos, muitas vezes invisíveis a olho nu.

“Com a inteligência artificial, conseguimos navegar dentro do corpo do paciente com mais segurança. Ela mostra exatamente onde está o tumor e até onde o cirurgião pode avançar, evitando lesões em tecidos saudáveis”, explicou.

Esse nível de precisão é fundamental para o sucesso das cirurgias oncológicas, já que a retirada completa do tumor é determinante para o prognóstico do paciente.

Desafios

Apesar dos avanços, Srougi também chamou atenção para os desafios, especialmente relacionados ao custo e ao acesso às novas tecnologias.

“Esses processos envolvem despesas muito altas. Em países com grande desigualdade, como o Brasil, infelizmente nem todos conseguem se beneficiar desses avanços”, alertou.

Ainda assim, ele reforça que a tecnologia não substitui o médico, mas se torna uma aliada essencial. “A inteligência artificial vem para auxiliar, jamais substituir. E certamente vão se destacar os profissionais que souberem utilizá-la melhor”, concluiu.

A mesma visão foi reforçada pelo engenheiro e especialista em tecnologia Gustavo Salomon, presidente da Cirion Technologies no Brasil, que participou do segundo dia do congresso.

“Você não perderá espaço para a inteligência artificial, mas pode perder para o profissional que sabe utilizá-la”, alertou.

Revolução

Segundo ele, a IA representa não apenas um avanço tecnológico, mas também um movimento econômico global significativo, com potencial de adicionar cerca de US$ 8 trilhões de dólares ao PIB mundial nos próximos 10 anos. Na medicina, esse impacto já é visível especialmente em áreas como a de imagens médicas, que deve crescer de 4 bilhões para 26 bilhões de dólares em poucos anos.

Salomon apresentou ainda exemplos práticos da revolução que a IA já está proporcionando na medicina. Na China já existem cabines onde o paciente é atendido inicialmente por uma inteligência artificial, que avalia se há necessidade de acionar um médico. Caso não haja, ela mesma fornece diagnóstico e direciona o tratamento, incluindo o acesso ao medicamento.

“Pode não ser equivalente a um atendimento médico completo, mas é uma solução extremamente relevante em um país com mais de 1,5 bilhão de pessoas, onde o acesso à saúde é limitado para muitos”, frisou o especialista.

Veja também