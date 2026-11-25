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educação IA generativa não vai acabar com profissões criativas, diz professora Festival Animage, no Recife, debateu IA e mercado de animação

A popularização da inteligência artificial generativa tem levantado debates sobre pasteurização de conteúdos e a substituição de trabalhadores de áreas criativas, como design e animação.

A IA generativa é um ramo da inteligência artificial que cria conteúdos novos, como textos, imagens, vídeos, áudios e códigos de programação, a partir de padrões aprendidos em grandes volumes de dados.

A artista e professora da Universidade de São Paulo (USP) Giselle Beiguelman, vê a inteligência artificial como uma ferramenta que pode ser bem explorada por artistas e trabalhadores de áreas criativas.

Segundo ela, assim como a chegada da fotografia digital não acabou com a profissão de fotógrafo, a IA não decreta o fim do design, por exemplo.

“Se você digitar qualquer coisa na IA, sairá alguma coisa pronta, isso é verdade. Mas não quer dizer que aquilo é um trabalho artístico, ou ensaístico, ou crítico”, diz.

Giselle Beiguelman foi uma das convidadas para debater os desafios da introdução da IA no mercado de animação durante a 16ª edição do Festival Internacional de Animação de Pernambuco - Animage, que acontece no Recife até o próximo dia 29 de novembro.

Giselle é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da USP e uma das pioneiras no Brasil no campo da arte digital. Ela admite, entretanto, que há um risco de que o trabalho humano passe a ser calculado pelo tempo de produção da IA e não pelo tempo de produção humano.

“É óbvio que a conta é muito desigual e isso pode ter um impacto muito sério do ponto de vista social”, diz.

Formação humanística

Para Giselle, ao menos no campo das profissões criativas, a melhor forma de manter o protagonismo humano é a formação.

“Áreas criativas como a animação demandam elaboração de imagens mentais e especialização de contextos e eu não vejo recursos melhores para desenvolver essas capacidades do que a literatura, a música instrumental e o cinema", explicou

Ela defendeu que esses recursos ajudam não a "fabular imagens”. “Além disso, precisamos investir em modelos educacionais que privilegiam a capacidade de fazer perguntas em detrimento de respostas certas ou erradas”, disse.

Regulamentação das big techs e direitos autorais

O diretor do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife (IP.rec), André Fernandes, concorda que a arte, enquanto atividade do humano, não desaparecerá, e talvez seja convocada cada vez mais a ser insurgência e resistência.

Mas avaliou que as profissões artísticas inseridas em um mundo capitalista correm o risco de perda de postos de trabalho e de emprego. Por isso, para ele, é preciso debater de forma séria a regulamentação das empresas de tecnologia no Brasil e os direitos autorais.

“Os modelos de inteligência internacional se apropriam de obras humanas e não pagam direitos autorais por elas”, disse.

André explicou que as empresas de tecnologia de IA se apoiam em argumentos falaciosos de quem a ferramenta usa apenas modelos matemáticos, o que não é verdade, já que o princípio da IA é justamente reunir uma enorme quantidade de conhecimento acumulado ao longo da história da humanidade.

O presidente da União Democrática dos Artistas Digitais (UNIDAD), Jonas Cardoso, apontou a necessidade da regulamentação das profissões criativas.

“Muitos profissionais sequer podem se cadastrar como microempreendedor individual (MEI) e precisam criar empresas para trabalharem”, apontou.

Ele afirmou ainda que, se os direitos autorais fossem levados a sério, sequer existiria inteligência artificial generativa.

“Se a gente levar ao pé da letra, o que a IA faz é roubar uma obra e devolver uma imagem plagiada”, argumentou.

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