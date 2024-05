A- A+

pele IA mostra como uma pequena mancha se transforma em câncer de pele As imagens mostram o desenvolvimento da mancha cancerígena em um período de 10 anos

Um vídeo de lapso de tempo feito com IA generativa pelo cirurgião de cabeça e pescoço Chris Chang, dos Estados Unidos, mostra como uma marca imperceptível pode se transformar em um câncer de pele em estágio quatro dentro de 10 anos.

"Obviamente, tal lapso de tempo não pode ser realizado de forma realista, pois não há como saber se uma determinada área da pele se transformará em câncer.

Alguém com esse conhecimento futuro teria que começar a tirar essas fotos agora no mesmo local durante os próximos dez anos para ver a doença se transformar lentamente em câncer", escreveu o especialista na publicação.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de pele melanoma o qual tem origem nos melanócitos (células produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele) é mais frequente em adultos brancos. Ele pode ocorrer em qualquer parte do corpo, na pele ou mucosas, na forma de manchas, pintas ou sinais.

Já os do tipo não melanoma são os mais frequentes no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país.

Carcinoma basocelular (BCB): o tipo mais comum, com baixa letalidade e alto índice de cura caso seja detectado precocemente. Tende a surgir na camada mais profunda da epiderme (a camada superior da pele) e se apresenta como uma espinha, machucado ou ferida. Está englobado na classificação de câncer de pele não melanoma.

o tipo mais comum, com baixa letalidade e alto índice de cura caso seja detectado precocemente. Tende a surgir na camada mais profunda da epiderme (a camada superior da pele) e se apresenta como uma espinha, machucado ou ferida. Está englobado na classificação de câncer de pele não melanoma. Carcinoma espinocelular (CEC): também de baixa letalidade, costuma se desenvolver em áreas como rosto, couro cabeludo e pescoço. Atinge as células escamosas, responsáveis por formar a maior parte das camadas superiores da pele — causando enrugamento, perda de elasticidade e sinais de dano solar. Está englobado na classificação de câncer de pele não melanoma.

O que pode causar o câncer de pele?

Qualquer pessoa pode desenvolver o câncer de pele, mas existem alguns fatores que podem aumentar o risco de aparecimento da doença. A maioria dos casos são registrados em adultos com mais de 40 anos e alguns fatores de risco são: pele e olhos claros, exposição intensa e intermitente ao sol, bronzeamento artificial, histórico familiar e doenças cutâneas prévias.

Quais são os sintomas?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, os sintomas do câncer de pele costumam se manifestar na forma de:

Manchas ou feridas que não cicatrizam em até quatro semanas e apresentam coceiras ou sangramentos;

Pintas pretas ou castanhas que mudam de cor, textura, tornam-se irregulares e crescem de tamanho;

Lesões de aparência elevada com crosta central e sangramento constante;

Normalmente essas manchas, feridas, pintas e lesões aparecem em locais expostos ao sol diariamente, mas podem surgir em qualquer parte do corpo.

Há um método comumente indicados por profissionais para que seus pacientes possam identificar sinais suspeitos em seus corpos, o ABCDE. Neste teste é preciso se preocupar caso o sinal esteja dentro dos seguintes critérios:

Assimetria em sua forma, que pode representar um tumor maligno;

Bordas irregulares;

Cor acima dos dois tons da pele, normalmente preto;

Diâmetro maior que 6 milímetros;

Evolução de tamanho, forma e cor.

Nesses casos, é preciso procurar um médico imediatamente.

