Educação Professor pernambucano cria IA para ajudar alunos na preparação para a redação do Enem EstudAí é uma ferramenta que permite correções automáticas com base nas cinco competências do exame

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das áreas do conhecimento que mais demandam atenção dos vestibulandos. Pensando nisso, o professor Thyago Costa, da Escola Técnica Estadual (ETE) Miguel Batista, no bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, desenvolveu uma plataforma online de correção de textos com o uso de inteligência artificial.

A ferramenta, chamada de EstudAí, foi criada a partir de uma necessidade de dar mais autonomia aos estudantes. A plataforma permite que alunos submetam textos que são corrigidos em poucos segundos com base nas cinco competências exigidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep).

A ferramenta também surgiu com o objetivo de aliviar a carga dos professores na correção manual de dezenas de redações.

“A ideia da plataforma surgiu como uma ferramenta de apoio ao professor. Os docentes de língua portuguesa em sua maioria lecionam em várias turmas, com muitos estudantes, e corrigir a redação de cada um deles é algo que demanda tempo e a plataforma iria auxiliar essas correções. Nos primeiros estudos que desenvolvi, percebi que era possível entregar uma plataforma de qualidade e, assim, impactar também os estudantes, dando a oportunidade deles praticarem e evoluírem a redação para o Enem”, explicou Thyago

Além da correção automática, o sistema também oferece um feedback detalhado que, por muitas vezes, só era acessível em cursinhos ou plataformas pagas.

“A plataforma funciona com cadastro de professores e estudantes das escolas participantes, e o acesso pode ser feito pelo celular ou computador. O aluno pode digitar a redação direto na plataforma, anexar um arquivo ou até mesmo tirar foto da redação escrita. A correção é feita por IA adaptada com base na matriz oficial do Enem, avaliando cada competência separadamente. O sistema ainda permite o uso de propostas temáticas e garante um retorno detalhado por competência, ajudando o estudante a identificar seus pontos fortes e o que precisa melhorar”, completou Thyago.

A plataforma, desenvolvida com a participação das professoras Thaís Andrade e Raquel Gonçalves, da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Pompéia Campos, pode ser acessada pelo endereço estudai.tech e já realizou mais de 600 correções desde o seu lançamento.

As professoras Thaiane Albuquerque e Lucrécia Dias, da ETE Miguel Batista, auxiliaram nos testes iniciais da ferramenta antes do lançamento.

Na plataforma, os estudantes têm direito a até 10 correções mensais e podem participar de atividades propostas por seus professores. Já os docentes conseguem criar salas virtuais, propor temas específicos e acompanhar o progresso tanto individual quanto coletivo da turma em tempo real.

O estudante Williamis Macedo, do 3º ano da Erem Pompéia Campos, foi um dos beneficiados com o uso da ferramenta. Ele destaca que conseguiu melhorar sua nota de redação. Na primeira vez, o jovem tirou uma nota de 480 pontos, enquanto depois do uso da plataforma, ultrapassou os 900 pontos.

“Essa plataforma tem me ajudado bastante na preparação para o Enem. No começo, minha nota foi baixa, mas com as correções fui entendendo meus erros e melhorando a cada redação. Ela explica direitinho as cinco competências do Enem, então consigo, de forma detalhada, ver onde e o que preciso ajustar. Além disso, os professores foram passando vários temas diferentes, o que ajuda muito na prática. Com a prática e esse apoio dos professores, fui corrigindo os detalhes e evoluindo a cada nova redação”, frisou Williamis.

A estudante Maria Clara Alves, também do 3º ano da Erem Pompeia Campos, aprovou a plataforma e destacou a importância dela.

“Isso tem me dado até um pouco mais de paz no coração, já chegando tão perto do Enem, porque estou vendo a minha evolução e isso está me deixando mais confiante. Quanto mais eu uso o aplicativo e aprendo com os diferentes temas propostos pelos professores, mais tranquila fico. E isso vem permitindo eu dedicar meu tempo a estudar outros assuntos em que não sou tão boa”, destacou.

Com informações da assessoria





