IA: Uber anuncia testes com carros sem motorista em Londres a partir de 2026

A empresa de transporte Uber anunciou nesta terça-feira que operará com veículos autônomos em Londres a partir do próximo ano, como parte de um projeto piloto do governo britânico para promover um setor inovador impulsionado pelo desenvolvimento da inteligência artificial.

De acordo com o plano apresentado nesta terça pelo Ministério dos Transportes do Reino Unido, os serviços de táxi e transporte sem motorista poderão ser testados na Inglaterra a partir do próximo ano.

Esses projetos piloto serão inicialmente testados em pequena escala a partir de 2026, antes de uma possível implantação em larga escala no ano seguinte, segundo detalhou o ministério em um comunicado.

O governo britânico, que almeja tornar o país um líder em inteligência artificial — elemento tecnológico-chave no desenvolvimento de veículos autônomos —, planeja legislar em 2027 para autorizar uma adoção mais ampla desse modo de transporte.

Os projetos autorizados no próximo ano serão os primeiros que não exigirão um motorista ao volante, especificou o governo.

Inicialmente, haverá um motorista presente nos veículos autônomos lançados pela Uber em Londres, antes da transição para veículos totalmente autônomos.

O Ministério dos Transportes britânico destaca os potenciais benefícios em termos de segurança viária e redução de acidentes, considerando que o erro humano "contribui para 88% das colisões nas estradas".

Serviços de táxis autônomos já operam nos Estados Unidos e, especialmente, na China.

No entanto, no final de 2024, a General Motors anunciou que encerraria o negócio de táxis autônomos sem motorista de sua subsidiária Cruise nos Estados Unidos, após um grave acidente no fim de 2023, em que um de seus veículos atropelou um pedestre que acabara de ser atingido por outro carro com motorista.

