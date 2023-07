A- A+

Coreia do Norte Iate, carros importados e vinhos: veja os itens de luxo usados por Kim Jong-Un Ditador da Coreia do Norte foi visto com smartphone dobrável; aparelhos deste tipo custam até R$ 9,7 mil

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, foi flagrado nesta quarta-feira com um moderno smartphone dobrável. O aparelho lembra modelos como o Samsung Galaxy Z Flip e o Huawei Pocket S, que estão entre os mais caros do mercado de celulares e custam entre R$ 4 mil e R$ 9,7 mil. O líder comunista, entretanto, esbanjou anteriormente outros itens de luxo.

O celular apareceu em uma imagem divulgada pelo jornal estatal Rodong Sinmun. Na ocasião, Kim Jong-Un supervisionava o teste de lançamento do novo míssil balístico intercontinental (ICBM).

A imagem do lançamento do Hwasong-18 gerou especulações sobre a origem deste telefone. "Se o objeto na foto é um smartphone dobrável, é altamente provável que tenha sido contrabandeado secretamente da China para a Coreia do Norte", de acordo com o jornal sul-coreano Joongang Ilbo.

Mas esta não foi a primeira vez que o líder comunista apareceu publicamente esbanjando itens caros. Em 2019, Kim Jong-Un foi visto circulando em carros de luxo importados. Entre os modelos estavam dois Mercedes-Benz: o S600 Pullman Guard e o Maybach 62S.

Três anos antes, tornou-se pública a predileção do ditador por vinho francês. Um antigo chef de cozinha da família afirmou que Kim Jong-Un já bebeu dez garrafas de Bordeaux em apenas uma noite.

De acordo com o chef japonês Kenji Fujimoto, ele cozinhou para o ditador, que estava acompanhado de seis mulheres bonitas e bebeu o refinado vinho Bordeaux em grandes quantidades. Na ocasião, ele se gabava de ter consumido, alguns dias antes, dez garrafas do mesmo vinho.

Kim Jong-Un também tem fama de fumar muito e ser um grande apreciador do queijo suíço.

Em 2013, o norte-coreano fez uma viagem de dez dias a bordo do Princess 95MY, um iate de luxo avaliado em US$ 7 milhões pela costa leste do país. Uma foto feita pela agência estatal coreana KCNA mostra Jong-un caminhando por um cais ao lado de militares, em que aparece parte do iate luxuoso.

