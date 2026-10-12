Agreste
Iati: mulher de 33 anos é encontrada morta com golpes de arma branca; suspeito é procurado
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o suspeito do crime, um homem de 42 anos, não foi localizado
Caso foi registrado na madrugada do domingo (11), por meio da Delegacia de Iati - Foto: Google Street View/Reprodução
Uma mulher de 33 anos foi encontrada morta em uma residência no município de Iati, no Agreste de Pernambuco. A vítima apresentava lesões provocadas por arma branca.
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o suspeito do crime, um homem de 42 anos, não foi localizado.
O caso foi registrado na madrugada do domingo (11), por meio da Delegacia de Iati.
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Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas imediatamente após o registro da ocorrência.
As diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso e localizar o suspeito.