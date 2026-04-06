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PERNAMBUCO Ibama autua e multa pescadores que tiraram tubarão do mar do Paiva e cortaram barbatanas do animal Cada infrator terá que pagar R$ 5 mil de indenização por caçar e matar animal silvestre ameaçado de extinção

Três pescadores que retiraram um tubarão-cabeça-chata do mar e cortaram as barbatanas do animal foram autuados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O caso aconteceu no dia 29 de março, na praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho

Cada pescador foi multado em R$ 5 mil por caçar e matar animal silvestre ameaçado de extinção, conforme o Artigo 24 do Decreto 6.514/2008. A lei dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente.

Por meio de nota, o Ibama informou que "a espécie silvestre é considerada vulnerável à extinção e sua captura é proibida em todo o país".

"Eles [infratores] também poderão responder criminalmente pelos atos praticados contra o animal, caso a denúncia seja aceita pelo Ministério Público", completou o Ibama.

Relembre o caso

O caso envolveu uma fêmea adulta da espécie tubarão-cabeça-chata, segundo detalhou o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram quatro homens empurrando o animal na faixa de areia. Um deles chega a deitar no tubarão para posar para foto. Em seguida, homens começam a cortar o bicho.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas) informou, por meio do Cemit, que a tubarão fêmea foi capturada de forma acidental e teve as "nadadeiras filetadas para consumo humano".

"Sua captura, manejo inadequado ou comercialização podem caracterizar infração ambiental, sujeitando os responsáveis às penalidades previstas na legislação vigente, além da possibilidade de apuração pelo Ministério Público para eventual responsabilização na esfera penal", destacou a pasta.

Sobre o animal

O tubarão-cabeça-chata, ou Carcharhinus leucas, é um animal costeiro de grande porte, comum em ambientes tropicais e subtropicais, ocorrendo em ambientes marinhos, estuarinos e de água-doce. No Brasil, está presente do Amapá ao Rio Grande do Sul, incluindo o rio Amazonas.

Tubarão-cabeça-chata é um animal em perigo de extinção | Foto: Divulgação

De acordo com o Ibama, o animal "possui características que implicam em vulnerabilidade à pesca, como baixa fecundidade, maturação extremamente tardia, alta longevidade e abundância naturalmente baixa".

O Cemit ressalta que a conservação de espécies como o tubarão-cabeça-chata é fundamental para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas marinhos.

O comitê ainda reforça que o consumo do animal, além das implicações ambientais, também pode trazer problemas relacionados à saúde pública.

"Tubarões ocupam o topo da cadeia alimentar e apresentam tendência à bioacumulação de metais pesados, como o mercúrio, além de outros contaminantes, podendo representar riscos pelo consumo frequente", ressaltou o Cemit.

Como denunciar

O Ibama orienta a população a colaborar com denúncias de infrações ambientais por meio da plataforma Fala.Br ou pelo telefone 0800 061 8080.

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