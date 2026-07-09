A- A+

meio ambiente Ibama interdita zoológico clandestino em SC após encontrar 655 animais em situação precária Órgão afirma que os bichos estavam no local com documentação e notas fiscais fraudulentas

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) resgatou 655 animais que viviam de forma precária em um zoológico clandestino em São Carlos, município de Santa Catarina, interditado na terça-feira.

Os agentes encontraram desde aves e animais domésticos até espécies silvestres ou exóticas. Segundo o órgão, os bichos estavam no local com documentação e notas fiscais fraudulentas.

O Ibama afirma, em nota, que 294 dos animais encontrados tiveram o resgate concluído, enquanto os demais aguardam o fim dos trabalhos de recuperação. O cenário é fruto da necessidade de uma equipe de translocação maior para resgatar, por exemplo, espécies aquáticas e aves de maior porte, que exigem cuidados específicos.

"O local estava cadastrado no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (SisPass), mas funcionava em desacordo com a legislação ambiental vigente, expondo os animais e cobrando pela visitação do local, como uma espécie de zoológico, sem a devida licença", diz o Ibama.

Os animais resgatados já têm lares definidos. Os domésticos foram encaminhados para sítios da região, enquanto os silvestres foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), onde passam por exames.

Após a operação do Ibama, a visitação ao zoológico foi suspensa.

Veja também