Ibama nega ter emitido licença para operação de trecho da EFC da Vale em terra indígena

O funcionamento da segunda linha férrea da EFC é contestado pelo Ministério Público Federal, que na última sexta-feira (27) foi à Justiça pedindo a imediata suspensão de seu funcionamento

Ibama nega ter emitido licença para operação de trecho da EFC da Vale em terra indígena - Foto: AGU/Divulgação

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) esclareceu que não emitiu licença de operação para a duplicação da Estrada de Ferro Carajás (EFC) no trecho que corta a Terra Indígena (TI) Mãe Maria, no sudeste do Pará.

O funcionamento da segunda linha férrea da EFC é contestado pelo Ministério Público Federal, que na última sexta-feira (27) foi à Justiça pedindo a imediata suspensão de seu funcionamento.

A Vale usa a EFC para escoar milhões de toneladas de minério produzido no Pará. Procurada, informou que ainda não foi intimada da ação e que "prestará os esclarecimentos necessários ao juízo competente".

Por sua vez, o Ibama, em comunicado, afirma que está avaliando as informações apresentadas e tomará as providências necessárias, no âmbito de suas atribuições.
 

