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Pesquisa IBGE: Pernambuco avança em limpeza urbana e manejo de resíduos, mas fica atrás em educação ambiental Pesquisa Nacional de Saneamento Básico apresentou relação dos estados brasileiros com os serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada nesta quarta-feira (25), apontou avanços e déficits de Pernambuco com relação à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos.

O documento analisou áreas como drenagem e o manejo de águas pluviais, que auxiliam nos estudos de redução riscos de alagamentos, enchentes e impactos ambientais nas áreas urbanas.

De acordo com a pesquisa, com relação à varrição urbana, Pernambuco apresentou maior frequência diária dessa atividade nos centros urbanos.

O IBGE informou também que o estado possuía 181 municípios com serviço de varrição e, entre eles, 161 realizavam a atividade diariamente nas áreas centrais, correspondendo a 89% dos municípios atendidos.

Em comparação a outros estados do Nordeste, Pernambuco registrou um percentual superior ao registrado no Ceará, onde a proporção foi de 84,8%, e também acima da Paraíba, com 85,1%.

O levantamento indica que a frequência diária da varrição tende a ser mais comum nos centros urbanos, refletindo a maior concentração populacional, a circulação de pessoas e a geração de resíduos nesses locais.

Coleta seletiva

Já com relação a coleta seletiva, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico pontuou que 48,1% dos municípios brasileiros com serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos realizavam coleta seletiva.

No contexto regional, Pernambuco apareceu à frente do Ceará, que registrou 61,4%. Ainda segundo o IBGE, houve um avanço no país com relação à coleta seletiva, registrando a ampliação da reciclagem, redução da disposição inadequada de resíduos e fortalecimento das cadeias de reaproveitamento de materiais.

A partir dessas funções desempenhadas, o estudo apontou que o estado apresentou um dos desempenhos mais abrangentes do país, com percentuais iguais ou superiores a 90% para praticamente todos os grupos de materiais.

De acordo com o Instituto, o estado registrou 93,9% dos municípios realizando atividades relacionadas ao papel e papelão e ao plástico, 93% para metais e 92,2% para vidro.

No caso de Pernambuco, o registro foi de 62,2%, superando a média nacional. O estado ocupa a oitava colocação entre as unidades federativas com maior disseminação da coleta seletiva, ainda que abaixo de estados como Espírito Santo (91%), Paraná (88,4%) e São Paulo (71,6%).

Apesar do avanço nas áreas mencionadas, a educação ambiental no estado voltada ao manejo de resíduos sólidos, esteve abaixo da média nacional.

O estudo apontou que 71,5% dos municípios brasileiros com serviços de limpeza urbana desenvolviam projetos ou ações nessa área. Já Pernambuco registrou apenas 58,4% das cidades atuando em projetos no setor, ficando abaixo da média nacional e distante de estados como Amapá (93,8%) e a Paraíba (92,8%).

A situação também se repete com relação às ações de educação ambiental voltadas ao manejo de águas pluviais. Enquanto 56,9% dos municípios brasileiros declararam realizar projetos ou ações nessa temática, Pernambuco registrou 50%, mantendo-se ligeiramente abaixo da média nacional.

Drenagem urbana

Entre os aspectos relacionados à drenagem urbana, a pesquisa investigou a presença da captação de esgoto sanitário de tempo seco, técnica utilizada para interceptar lançamentos irregulares em galerias pluviais durante períodos sem chuva.

Nesse recorte, o IBGE apontou que Pernambuco registrou um percentual de 28,4% dos municípios com essa prática. Segundo o Instituto, apenas Mato Grosso do Sul (39%) e Rio de Janeiro (34,8%) apresentaram percentuais mais elevados entre os destaques citados pela publicação.



Com relação ao controle de inundações urbanas, a pesquisa apresentou dados sobre estruturas de retenção e detenção.

O Intituto destacou que Pernambuco possuía 176 municípios com serviço de drenagem e manejo de águas pluviais, dos quais 13 dispunham de estruturas destinadas ao controle de inundações, correspondendo a 7,4% do total.

A pesquisa apontou que, do número total desses municípios, 12 cidades informaram que o próprio prestador do serviço era responsável pela operação ou manutenção das estruturas, equivalendo a 92,3%.

O percentual de municípios com estruturas de retenção é inferior ao observado em estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná.

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