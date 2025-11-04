IBGE divulga os sobrenomes mais populares do Brasil; confira o ranking
Lista é liderada por "Silva", com mais de 34 milhões de brasileiros, ou 17% da população
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nessa terça-feira (4), a lista de sobrenomes mais comuns do Brasil. A ferramenta foi atualizada com dados do Censo Demográfico 2022, e, pela primeira vez, disponibilizou a função.
A lista é liderada por "Silva", com mais de 34 milhões de brasileiros, ou 17% da população. Pernambuco é o segundo estado com mais pessoas com o sobrenome - 34,23% ou 3,1 milhões dos habitantes.
A palavra "Silva" deriva do latim e significa "selva" ou "floresta". Segundo o IBGE, é provável que as pessoas que passaram a usar o sobrenome "vivessem em áreas florestais ou com abundante vegetação".
"Historicamente muito utilizado em Portugal e difundido com a colonização portuguesa, Silva é hoje o sobrenome mais popular do Brasil e bastante comum nos países lusófonos. Além disso, também é encontrado na Espanha e na Itália, embora em menor escala", completou o instituto.
O segundo sobrenome mais popular do país é "Santos" - 21,4 milhões, 10,5% da população. Com origem portuguesa e espanhola, é uma abreviação de "Todos os Santos", e era atribuído às pessoas que nasciam em 1° de novembro, data celebrada pelos cristãos como o Dia de Todos os Santos, segundo o IBGE.
"Além disso, o sobrenome foi amplamente adotado por cristãos-novos, nome dado aos judeus convertidos ao cristianismo, durante a Inquisição. Com o passar do tempo, Santos se expandiu e tornou-se um sobrenome popular em várias partes do mundo", afirmou o instituto.
Confira, abaixo, o ranking de sobrenomes mais comuns do Brasil.
- Silva: 34.030.104
- Santos: 21.367.475
- Oliveira: 11.708.947
- Souza: 9.197.158
- Pereira: 6.888.212
- Ferreira: 6.226.228
- Lima: 6.094.630
- Alves: 5.756.825
- Rodrigues: 5.428.540
- Costa: 4.861.083
Sobrenomes mais comuns em Pernambuco
Em Pernambuco, é possível ver uma variação entre os 10 sobrenomes mais comuns da população. "Silva", claro, lidera a lista, com mais de 3,1 milhões de pessoas, seguido por "Santos", com 909 mil.
As novidades no ranking estão na entrada de "Nascimento - 8° com 283 mil registros - e "Gomes" - 10° com 269 mil.
Confira, abaixo, o ranking de sobrenomes mais comuns de Pernambuco:
- Silva: 3.100.715 pessoas
- Santos: 909.604
- Lima: 473.303
- Oliveira: 419.775
- Souza: 390.135
- Ferreira: 339.666
- Alves: 286.529
- Nascimento: 283.287
- Pereira: 275.133
- Gomes: 269.609
Como consultar
É possível consultar os sobrenomes mais populares do país no site do IBGE. A ferramenta inclui também o ranking completo de nomes mais comuns do país: "Maria", entre as mulheres; e José, entre os homens.