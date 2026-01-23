A- A+

BRASIL IBGE suspende trabalho de campo em cidade do RS após hostilidade de moradores contra servidores As agressões foram motivadas por boatos disseminados em aplicativos da internet

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) interrompeu o trabalho de campo de técnicos que atuavam no município de Barão de Cotegipe, no Rio Grande do Sul, após servidores terem sido hostilizados por habitantes locais na última segunda-feira, 19. As agressões foram motivadas por boatos disseminados em aplicativos da internet.

"Servidores da Agência de Erechim (RS) foram alvo de hostilidade durante atividades de atualização cadastral na área rural do município de Barão de Cotegipe, em razão da circulação de notícias falsas em grupos locais de WhatsApp. Os conteúdos desinformativos associaram, de forma equivocada, o veículo oficial do Instituto a supostos crimes na região, gerando desconfiança e reações indevidas por parte de moradores", comunicou o IBGE, em nota distribuída à imprensa nesta sexta-feira.

O órgão informou que a notícia falsa está circulando "para além do município de Barão de Cotegipe". Os trabalhos estão temporariamente suspensos, e o instituto avalia a possibilidade de apoio da Polícia Militar e da Prefeitura na garantia da segurança das equipes para a retomada das atividades. Segundo o IBGE, foi feito o registro de ocorrência do episódio de violência contra servidores, e o material que propagava a desinformação foi encaminhado para investigação.

"Ressaltamos que o IBGE somente retomará as atividades de campo na região após a definição de um plano adequado de segurança, garantindo que os profissionais não sejam novamente expostos a riscos decorrentes da desinformação", declarou o instituto, em nota. "O Instituto reforça seu compromisso com a segurança de suas equipes e com a veracidade das informações disseminadas à população."

Os agentes de pesquisa do IBGE trabalham com crachá de identificação, cujas informações podem ser confirmadas no sistema de verificação de identidade disponível no site https://respondendo.ibge.gov.br ou pela central de atendimento telefônico (0800 721 8181).





