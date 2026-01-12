Seg, 12 de Janeiro

Sertão

Ibimirim: professora é morta a tiros e mulher fica ferida após terem casa invadida por suspeitos

Caso aconteceu na manhã desse domingo (11)

Professora, identificada como Rosane Alves, que não resistiu aos ferimentos e morreuProfessora, identificada como Rosane Alves, que não resistiu aos ferimentos e morreu - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Uma professora de 34 anos foi morta a tiros e outra mulher, de 33, ficou ferida após criminosos invadirem a residência onde as vítimas estavam na cidade de Ibimirim, no Sertão de Pernambuco.

O caso aconteceu na manhã desse domingo (11). Suspeitos entraram na casa atirando, atingindo a professora, identificada como Rosane Alves, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Uma segunda mulher também foi atingida, ficou ferida e foi socorrida para uma unidade hospitalar. O nome dela não foi divulgado e não há informações sobre seu atual estado de saúde.

Policiais militares do 3º BPM foram acionados para a ocorrência e realizou buscas na tentativa de encontrar os suspeitos. Os autores dos tiros não foram localizados. Não há informações sobre a motivação do crime. 

A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso como homicídio consumado e tentativa de homicídio, por meio da Delegacia de Arcoverde. "As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso", destacou a corporação.

O prefeito de Ibimirim, Welliton Siqueira, emitiu nota lamentando a morte da professora e prestando solidariedade aos familiares e amigos.

Confira nota:
"Lamento profundamente o falecimento da querida amiga Rosane Alves, uma notícia triste e dolorosa. Minhas mais sinceras condolências à família e aos amigos. Que Deus conforte seus corações neste momento de profunda tristeza. Que a esperança da vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo fortaleça nossa fé e traga conforto diante da dor dessa perda".

