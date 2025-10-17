A- A+

BOLSAS DE VALORES Ibovespa sobe 0,84% na sessão e interrompe série negativa de 3 semanas Nesta sexta, o índice oscilou de 141.247,97 a 143.424,48 pontos, na máxima da sessão, saindo de abertura a 142.199,91 pontos

O Ibovespa interrompeu uma sequência de três perdas semanais, iniciada ainda em 22 de setembro, e mostrou, nesta sexta-feira, recuperação de 1,93% em relação ao nível de encerramento da sexta-feira passada, de volta agora à casa de 143 mil pontos pela primeira vez desde o dia 6 - reaproximando-se, assim, um pouco da máxima histórica de fechamento de 146 mil pontos e, no intradia, de 147 mil, observadas perto do fim de setembro.

Nesta sexta, o índice oscilou de 141.247,97 a 143.424,48 pontos, na máxima da sessão, saindo de abertura a 142.199,91 pontos. Em dia de vencimento de opções sobre ações, o giro foi a R$ 26,6 bilhões nesta sexta-feira. No mês, o Ibovespa ainda recua 1,94%. No ano, sobe 19,22%.

No fechamento, o índice da B3 mostrava alta de 0,84%, aos 143 398,63 pontos. Na ponta ganhadora na sessão, Raízen (+9,41%), Prio (+5,61%) e WEG (+4,48%). No lado oposto, Klabin (-2,04%), Totvs (-1,71%) e Natura (-1,21%).

A relativa redução da percepção de risco fez o dólar convergir para R$ 5,40 nesta última sessão do intervalo, resultando em queda de 1,78% para a moeda americana frente à brasileira no agregado da semana.

O ajuste no câmbio se intensificou à tarde após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o homólogo chinês, Xi Jinping, com quem se encontrará nas próximas semanas, na Coreia do Sul, no que se espera que possa ser uma oportunidade de descompressão nas mais recentes tensões entre as duas maiores economias do mundo, em torno das restrições a vendas de minerais críticos impostas pela China e a reação americana, na forma de 100% em sobretaxas adicionais sobre o rival prometidas para novembro.

Entre as commodities, o petróleo teve leve recuperação nesta sexta-feira em Londres e Nova York, vindo dos menores níveis de preço desde maio, mas Petrobras mostrou avanço um pouco mais robusto na sessão, em alta de 0,95% na PN e de 0,48% na ON no fechamento na B3. Os contratos futuros de petróleo encerraram perto da estabilidade nesta sexta-feira, à medida que investidores mantêm expectativas para o encontro entre os presidentes Donald Trump, dos EUA, e Vladimir Putin, da Rússia, nas próximas semanas para negociar o fim da guerra na Ucrânia.

Em dia moderadamente negativo para os preços do minério de ferro na Ásia, Vale ON, a principal ação do Ibovespa, caiu 0,28%. As ações de grandes bancos avançaram em bloco na sessão, com destaque para Bradesco (ON +1,01%, PN +0,68%).

No menor nível de preço desde a abertura de capital, em agosto de 2021, os papéis da Raízen inverteram o sinal negativo da primeira etapa do pregão desta sexta-feira, e fecharam o dia cotados a R$ 0,93, apesar do salto que chegou à casa de dois dígitos em parte da sessão. Assim, a recuperação não foi forte o suficiente para levar a cotação do papel acima de R$ 1, nível que não alcança há dez pregões, relata a jornalista Amélia Alves, do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Se esse patamar de preço persistir por 30 pregões consecutivos, cresce o risco de o papel se tornar uma penny stock, ou seja, uma ação negociada a preço de centavos - condição que pode, inclusive, levar a Raízen a ser alvo de restrições da B3 e ser excluída de índices como o Ibovespa.

"Ibovespa mostrou tendência bastante positiva: ontem, dia tinha sido negativo e hoje veio uma sessão melhor, também no exterior, com os novos sinais de Trump, moderados em relação a tarifas para a China, após uma quinta-feira em que as preocupações sobre o setor de crédito nos Estados Unidos haviam pesado sobre os preços dos ativos", diz Bruna Centeno, economista da Blue3 Investimentos, ressaltando que o cenário externo prevaleceu sobre o interno na sessão, com o mercado local também mostrando recentemente uma certa "resiliência" com relação às incertezas fiscais.

Para Rachel de Sá, estrategista de investimentos da XP, a semana foi de recuperação, com agenda relativamente mais fraca em termos de dados, considerando o feriado parcial de segunda-feira nos EUA - o Dia de Colombo - e a falta de novos dados sobre a economia americana em meio ao prosseguimento de shutdown, em seu 17º dia nesta sexta-feira.

"Apetite ao risco tem se apoiado na agenda micro, em especial o bom início de temporada de resultados corporativos nos Estados Unidos, com os grandes bancos americanos mostrando números robustos, nesta semana", diz

Ela ressalva que preocupações em torno de fraudes em instituições financeiras menores nos Estados Unidos, desde a quinta-feira, ainda afetaram a abertura desta sexta-feira, mas o mau humor foi revertido ao longo do dia, sem a percepção de risco de contágio a partir dos problemas nesses bancos.

"Depois de uma correção que levou o Ibovespa de 147.500 para 140 mil pontos no início de outubro, o mercado brasileiro voltou a mostrar força nesta semana. Mesmo diante de eventos que trouxeram volatilidade global, o índice retomou a trajetória de alta e voltou a trabalhar acima dos 143 mil pontos", ressalta Bruna Sene, analista de renda variável da Rico.

