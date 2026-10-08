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Instituto Brasileiro de Mineração

Ibram pede que governo priorize definição de lista de minerais críticos até o fim do ano

Lista de minerais críticos de um país é definida a partir da estratégia adotada por seus governos para transição energética, Defesa nacional e avanço de tecnologias de inteligência artificial

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Ibram pede que governo priorize definição de lista de minerais críticos até o fim do anoIbram pede que governo priorize definição de lista de minerais críticos até o fim do ano - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O diretor de Assuntos Minerários e Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Julio Cesar Nery, pediu nesta quinta-feira, 8, que o governo federal priorize a definição de uma lista de quais serão os minerais críticos priorizados na busca de investimento privado da política pública

Segundo ele, essa é uma ação necessária mesmo que nenhuma outra política prevista para o setor avance ainda este ano, por falta de tempo ou de priorização dadas as necessidades do período eleitoral.

"Essa priorização de quais os minerais críticos receberão atenção para o País investir e necessitam de investimentos pesados", afirmou durante fala na abertura do seminário "Minerais Críticos: da Nova Lei à Transformação Industrial", realizado pelo Instituto Diálogos, em Brasília (DF).

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A lista de minerais críticos de um país é definida a partir da estratégia adotada por seus governos para transição energética, Defesa nacional e avanço de tecnologias de inteligência artificial.

Para que o Brasil monte sua lista de minerais estratégicos, possa trabalhar para atrair investimentos internacionais e desenvolver a indústria interna, precisa definir qual destinação dará aos elementos encontrados no Brasil.

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