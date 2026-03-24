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SAÚDE Ibuprofeno: quase 90 mil frascos da fórmula infantil do remédio foram recolhidos nos EUA Uso do produto pode causar problemas de saúde temporários ou reversíveis, mas o risco de danos graves é considerado baixo

A Food and Drug Administration (FDA), agência que regula medicamentos nos Estados Unidos, recolheu quase 90 mil frascos de ibuprofeno oral com fórmula destinada a crianças no país. Os produtos afetados foram fabricados pela empresa Strides Pharma para a Taro Pharmaceuticals USA, Inc.

De acordo com a agência, foram feitas reclamações que descreviam "uma massa gelatinosa e partículas pretas" encontradas dentro do remédio.

Dessa forma, a FDA classificou o recalhimento como Classe II, o que significa que o uso do produto pode causar problemas de saúde temporários ou reversíveis, mas o risco de danos graves é considerado baixo.

O recolhimento afeta os medicamentos com as seguintes características:

Concentração de 100 mg por 5 mL;



Frasco com capacidade para 120 mL; e



Os números de lote afetados são 7261973A e 7261974A (ambos têm data de validade de 31 de janeiro de 2027).

No caso de ter o produto em casa, a agência recomenda que o uso seja suspenso de forma imediata para evitar consequências negativas.

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