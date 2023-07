A- A+

RECIFE Ibura é palco de projeto da ONU voltado para crianças e adolescentes Representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil, Youssouf Abdel-Jeli visitou construção do Compaz Paulo Freire

O bairro do Ibura, localizado na Zona Sul do Recife, é palco de um projeto firmado entre a prefeitura da cidade e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), criado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A iniciativa é voltada para o desenvolvimento e proteção de crianças e adolescentes da região, com a finalidade de melhorar os indicativos sociais.

Representante da Unicef no Brasil, Youssouf Abdel-Jeli visitou, na manhã desta terça-feira (10), ao lado do prefeito João Campos (PSB), as obras de construção do Centro Comunitário da Paz (Compaz) Paulo Freire, que fica na divisa entre os bairros do Ibura e Cohab. A Escola Maria Sampaio, nas proximidades, também foi visitada pela dupla.

Youssouf Abdel-Jeli viajou até o Recife para conhecer as ações que são realizadas pelo município na área da infância e adolescência com o apoio da Unicef, além de avaliar o primeiro ano da iniciativa piloto da #AgendaCidadeUnicef. Atualmente, ela impacta seis mil pessoas, entre crianças, adolescentes, familiares e profissionais.

A visita também foi uma oportunidade para a Unicef realizar uma análise sobre os impactos proporcionados pelas unidades do Compaz na garantia de direitos de crianças e adolescentes.

