Içamento de estrutura metálica bloqueará BR-101, em Prazeres, na noite da terça-feira (12)

O içamento de uma estrutura metálica bloqueará, em ao menos uma hora, o trâfego no quilômetro 82,3 da BR-101, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



A restrição acontecerá a partir das 23h da terça-feira (12), nas proximidades do Parque da Cidade, na via sentido Recife, segundo informou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).



Na data, haverá o içamento de parte da estrutura metálica de uma nova passarela de pedestres que está sendo instalada na localidade.

"A previsão é a de que o tráfego seja liberado ao término do serviço, que terá uma duração média de uma hora, podendo ocorrer antes", destacou o Dnit.



A área será sinalizada para alertar sobre a situação e contará com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para orientação dos motoristas.

