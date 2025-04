A- A+

Ícone do setor de emagrecimento, a Vigilantes do Peso está se preparando para entrar com um pedido de falência nas próximas semanas, após chegar a um acordo de reestruturação de dívida com a maioria de seus credores, segundo fontes com conhecimento do assunto.

A empresa, famosa por vender planos de dieta e produtos para perda de peso, tem enfrentado dificuldades com uma dívida de aproximadamente US$ 1,5 bilhão, em meio à queda nas receitas e ao surgimento de medicamentos como o Ozempic.

A companhia pretende realizar um processo conhecido como pre-packaged filing (pedido de falência pré-acordado), que permitiria uma recuperação judicial disseram as fontes, que pediram anonimato por se tratar de informações confidenciais.

As operações diárias da companhia não seriam afetadas pela falência, acrescentou uma das fontes. A empresa também pretende continuar sendo negociada publicamente, segundo algumas das pessoas familiarizadas com o plano. Os detalhes ainda podem ser alterados.

A Vigilantes do Peso está sendo assessorada pela PJT, enquanto um grupo de credores contratou a Houlihan Lokey e o escritório Gibson Dunn & Crutcher.

Representantes da empresa e da Houlihan Lokey se recusaram a comentar. Mensagens deixadas para a PJT e para a Gibson Dunn não foram respondidas.

Os títulos de US$ 500 milhões da Vigilantes do Peso, com vencimento em 2029 e rendimento de 4,5%, foram recentemente cotados a cerca de 20 centavos por dólar.

As ações da empresa fecharam nesta quarta-feira a menos de US$ 0,15, bem abaixo do pico pós-pandemia de mais de US$ 40.

