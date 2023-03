A- A+

Prêmio Ícone do folk, Joni Mitchell recebe prestigioso prêmio em Washington Concedido pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, a compositora vai ganhar o prêmio Gershwin em reconhecimento pela carreira de sucesso

A famosa cantora folk Joni Mitchell, compositora de canções como "A Case Of You", recebe, nesta quarta-feira (1°), o prêmio concedido pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos em reconhecimento a uma carreira repleta de sucessos e incursões no rock, pop e jazz.

Conhecida por sua independência e versatilidade, a artista de 79 anos, nascida no Canadá, recebe o prêmio Gershwin em uma cerimônia na capital americana com a presença de muitos artistas.

Entre as estrelas que vão homenageá-la estão Annie Lennox, Herbie Hancock, Cyndi Lauper, Graham Nash, Diana Krall e Angélique Kidjo.

Autora, compositora, intérprete e artista plástica, Joni Mitchell sofreu um acidente cardiovascular em 2015 que limitou sua mobilidade.

Graças à sua força de vontade para se recuperar, em 2022 fez um show surpresa no festival folk de Newport, no leste dos Estados Unidos. O público pôde vê-la, com um violão nas mãos, interpretando canções como "Just like this train", em uma demonstração de que o problema de saúde não havia afetado os atributos musicais que a tornaram famosa.

Entre outras canções, apresentou "A case of you", um de seus grandes clássicos, em dueto com Brandi Carlile, outra estrela do folk contemporâneo.

Joni Mitchell foi uma das grandes figuras da geração de folk-rockers dos anos 1960, com sucessos como "Big Yellow Taxi", uma ode ao meio ambiente, "Both Sides Now" e "Woodstock", uma homenagem ao famoso festival de agosto de 1969, do qual não participou.

A cantora se soma a uma lista de artistas famosos que receberam o prêmio Gershwin de canção popular, em homenagem aos irmãos George e Ira Gershwin, que inclui Paul Simon, Stevie Wonder, Paul McCartney, entre outros.

