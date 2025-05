A- A+

Mundo Icônico Fusca azul de Mujica já deu carona a Lula e foi cobiçado por xeque árabe Ex-presidente recebeu uma oferta de US$ 1 milhão (em torno de R$ 2,5 milhões na época) pelo veículo

Uma das figuras mais populares do Uruguai e mais influentes na esquerda na América Latina, o ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, morto nesta terça-feira aos 89 anos de idade, era famoso por seu estilo de vida austero, simbolizado por seu icônico fusca azul.

O modelo de 1987 da Volkswagen, que já teve o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como passageiro, chegou a ser cobiçado por um xeque árabe em 2014, que fez uma oferta de US$ 1 milhão (em torno de R$ 2,5 milhões na época) pelo veículo.

A identidade do xeque nunca foi revelada, e, segundo a BBC, ele não teria sido o único a fazer a oferta pelo famoso fusquinha.

Segundo a reportagem, o então embaixador do México no Uruguai, Felipe Enríquez, também demonstrou interesse pelo modelo, oferecendo dez caminhões em troca do veículo.

Na época, Mujica contou que tinha dois Fuscas: um azul claro, dado por amigos, e outro azul escuro, mais velho. Disse também não ter apego aos carros, mas afirmou que a situação mudaria se a oferta fosse pela sua cadela de três patas, Manuela.

— Se me fazem uma oferta por ela, a coisa muda de figura — disse ele ao site Subrayado.

Ele também afirmou na época que acreditava receber as ofertas pois os seres humanos "têm fetiches e precisam de símbolos materiais".

Lula na carona

Até o presidente Lula já foi passageiro do fusca azul de Mujica. A "carona" ocorreu em janeiro de 2023, durante uma visita oficial de Lula ao Uruguai. Segundo Mujica, o passeio foi "para demonstrar que [o veículo] anda", brincou o uruguaio.

— É brasileiro, vai viver mais que eu — disse Mujica.

O último encontro do presidente brasileiro com Mujica foi em março deste ano, quando Lula foi ao país vizinho para a posse de Yamandú Orsi. “Mujica é uma daquelas pessoas que estão acima da média dos seres humanos. E eu tenho um profundo amor e respeito por esse companheiro”, escreveu Lula nas redes sociais após o encontro.

