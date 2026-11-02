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EUA Idaho elege legisladores para o Congresso e uma arma de fogo para representar o estado O líder da maioria na Câmara do estado apresentou proposta em março para incluir pergunta na cédula eleitoral das eleições legislativas de meio de mandato

Idaho já tem uma flor oficial (o lilás), um vegetal oficial (a batata) e até mesmo um dinossauro oficial (o Oryctodromeus cubicularis). E, nesta terça-feira (3), os escolhidos escolherão uma arma de fogo para representar o estado do noroeste dos Estados Unidos.

Em uma consulta eleitoral não vinculante, os moradores de Idaho são convidados a escolher entre seis armas de fogo para transformá-la no símbolo oficial do estado.

São quatro rifles, incluindo dois modelos diferentes do fabricante Winchester, além de um revólver de ação simples - o Colt calibre .45 (que já é a arma de fogo oficial do Arizona) - e uma pistola semiautomática, a Colt M1911 (arma de fogo oficial de Utah).



O líder da maioria na Câmara dos Representantes de Idaho, o republicano Jason Monks, apresentou uma proposta em março deste ano para incluir uma pergunta na cédula eleitoral das eleições legislativas de meio de mandato.

“Temos muitos símbolos estaduais, aves oficiais e acho que chegamos a discutir até mesmo um sabor oficial de torta, mas não temos uma arma oficial”, declararam aos parlamentares.

"Muitos estados têm armas oficiais. Idaho deveria ter uma."

Se a medida for aprovada no referendo, a questão voltará à Assembleia Legislativa, onde os parlamentares terão a palavra final.

As armas são comuns em Idaho, um estado predominantemente rural onde não é necessário obter licença para possuir ou portar armas de fogo, segundo a Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês).

A NRA afirma que dez estados já possuem uma arma oficial: em sete deles, trata-se de rifles e, em outros três, de pistolas.

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