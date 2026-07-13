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ANIVERSÁRIO Idealizador da Orquestra Criança Cidadã anuncia novo projeto em celebração aos 20 anos de história O idealizador e coordenador geral da Orquestra Criança Cidadã (OCC), o juiz João Targino, visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta segunda-feira (13)

O juiz titular da 9ª Vara de Família e assessor especial da vice-presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), idealizador e coordenador geral da Orquestra Criança Cidadã (OCC), João Targino, visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta segunda-feira (13) para entregar os convites do aniversário de 20 anos da orquestra e compartilhar as novidades que marcarão o novo ciclo do projeto.

O magistrado foi recebido pelo diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi; pelo diretor Operacional, José Américo Lopes Góis; e pela editora-chefe da Folha, Leusa Santos.

Durante a visita, João Targino compartilhou em primeira mão que, para celebrar os 20 anos de trajetória inspiradora da orquestra, um novo projeto de aperfeiçoamento de músicos da OCC será lançado para atender aos melhores integrantes.

Aperfeiçoamento

O projeto, de acordo com o coordenador geral da OCC, consiste em aulas de música online ministradas em tempo real por músicos de alto nível baseados na Europa e nos Estados Unidos para alunos selecionados da própria Orquestra. Inicialmente, serão quatro turmas com cinco alunos de instrumentos de cordas: violino, viola, violoncelo e contrabaixo.

"A seleção será feita por meio de um processo rigorosíssimo, porque quem for escolhido será um grande privilegiado. Por isso, essa escolha será feita pelos próprios integrantes do projeto, sem nenhuma interferência de ninguém de fora e de maneira muito séria", explicou Targino.

Para viabilizar o projeto, serão preparadas duas salas em forma de estúdios diferenciados para garantir a qualidade do som tanto para os professores quanto para os alunos.

"Nós pretendemos, com esse projeto, incrementar a formação dos nossos grupos de câmara com esses alunos que serão aprimorados a partir dessas aulas. São professores de excelência, cujo uma hora a aula custa cerca de 300 euros. Claro, nós não vamos pagar isso porque se trata de um projeto social. Vamos pagar um valor simbólico", completou o magistrado.

Aniversário

Além disso, como já é tradição, um grande concerto comemorativo marcará a celebração da idade nova da orquestra. Serão dois dias de apresentação, na próxima sexta-feira (24) e no sábado (25), no Teatro Santa Isabel, a partir das 19h. Em ambas as datas, os concertos serão apenas para convidados.

O concerto reunirá alunos das diferentes formações da instituição, ex-alunos que hoje atuam profissionalmente na música, professores e músicos convidados, compondo um retrato da continuidade do projeto ao longo das gerações.

Concerto

A abertura ficará por conta de um grupo de câmara formado por ex-alunos, que interpretará a "Serenata para Cordas em Dó maior, Op. 48, de Tchaikovsky". O retorno desses músicos ao palco simboliza um ciclo que se completa, ou seja, crianças que um dia chegaram ao projeto em busca de oportunidade voltam agora como artistas formados.

Na sequência, o coro infantil apresenta obras que dialogam com o universo da infância e da descoberta, como "O fantasma", "Dó-Ré-Mi", do musical "A noviça rebelde", e "O caderno", de Toquinho, sob regência da professora Amilca Aniceto.

A Orquestra Infantil traz ao público obras marcantes do repertório universal, como o Prélude do "Te Deum", de Charpentier, o "Hino à alegria", de Beethoven, além do clássico brasileiro "Aquarela do Brasil", de Ary Barroso, e "Chamambo", de Manuel Artés, com regência de Ramón Perez.

Já a Orquestra Sinfônica Infantojuvenil interpreta trechos da suíte "Peer Gynt", de Edvard Grieg, e a "Suíte nordestina", do Maestro Duda, em um encontro entre o repertório clássico europeu e a identidade musical pernambucana, sob regência de Jadson Dias.

Encerrando a noite, a Orquestra Sinfônica Jovem executa a "Abertura festiva", de Dmitri Shostakovich, "Conga del Fuego Nuevo", de Arturo Márquez, e a brasileira "Tico-Tico no fubá", de Zequinha de Abreu, em arranjo de Jamberê, sob regência de Rafael Dommar.

"Esse concerto será algo muito diferenciado, apresentado pelos alunos que integram as orquestras e alguns egressos que estão em destaque pelo mundo. Fizemos questão que eles viessem porque eles são parte viva da história da orquestra, o testemunho do sucesso", concluiu o idealizador da OCC.

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