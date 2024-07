2º Ideathon Origens traz oficina de robótica e inteligência artificial para estudantes indígena

A- A+

A segunda edição do Ideathon Origens deve reunir estudantes de quatro povos indígenas pernambucanos no município de Pesqueira, no Agreste do Estado, nas próximas segunda (15) e terça-feira (16). A programação inclui palestras, oficinas e mentorias sobre inovação e tecnologia.

Com foco no tema: “soluções originárias e inovadoras para desafios dos territórios”, a maratona de ideias será realizada na Escola Intermediária Monsenhor Olímpio Torres, conhecida como Escola Indígena Milson e Nilson, situada na Vila de Cimbres. A abertura será realizada às 9h da segunda-feira (15) com apresentações culturais típicas dos povos da região.

Ideathon Origens

Promovido pelo Projeto Desenvolve PE, parceria entre a Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PE), o Ideathon reunirá mais de cem alunos de escolas indígenas dos povos Xukuru; Tuxá; Kapinawá e Kambiwá, dos municípios de Pesqueira, Ibimirim, Buíque e Inajá.

Os estudantes contarão com o suporte de professores e mentores especialistas em inovação para pensar em soluções inovadoras e aplicáveis para desafios das comunidades em que vivem. As ideias desenvolvidas serão apresentadas para uma banca avaliadora que escolherá as melhores soluções propostas.

Histórico

De forma pioneira em Pernambuco e no Brasil, o primeiro Ideathon Origens foi realizado nos dias dois e três de abril, no território Pankará, em Carnaubeira da Penha, no Sertão. O evento mobilizou mais de 120 estudantes e professores de 12 escolas e cinco povos da região.



Oficina de robótica e inteligência artificial.

Em paralelo ao Ideathon, na escola também acontecerá uma oficina de robótica e inteligência artificial. Este curso será ministrado por especialistas em tecnologia do Instituto de Economia Circular (IEC) para uma turma de 50 estudantes.

Durante os dois dias, os alunos da oficina estudarão conteúdos que abrangem programação de computadores; funcionamento de motores e componentes eletrônicos e softwares de inteligência artificial, dentre outros.

