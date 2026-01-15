A- A+

TECNOLOGIA Idec pede à ANPD suspensão do Grok no Brasil após imagens pornográficas geradas pela IA de Elon Musk Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor considera que ferramenta vitimou mulheres, crianças e adolescentes; Autoridade Nacional de Proteção de Dados diz que informações estão sob análise

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) apresentou nesta quarta-feira, 14, denúncia formal à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) contra o chatbot de inteligência artificial de Elon Musk, o Grok.

O documento pede a suspensão imediata do serviço no Brasil por considerar que a ferramenta permite a criação em massa de imagens sexualizadas não consentidas e deepfakes pornográficos, vitimando gravemente mulheres, crianças e adolescentes.

No fim de dezembro, usuários do X notaram que era possível pedir ao Grok, chatbot de IA que funciona dentro da rede social, alterar fotos de outras pessoas na plataforma, gerando imagens sexualizadas não consentidas, inclusive de crianças e adolescentes.

A ferramenta passou a atender a pedidos de alteração em fotos de pessoas, como inserir biquínis, deixar roupas transparentes, mudar ângulos para tornar as imagens sugestivas e até adicionar objetos sexuais nas mãos e nos corpos.

A situação gerou investigação, restrição ou suspensão do serviço em diferentes países, como Indonésia, Malásia, União Europeia, Reino Unido, França e Índia. No Brasil, a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) acionou a Agência Nacional de Proteção de Dados e entrou com uma representação no Ministério Público Federal (MPF) contra a ferramenta.





"A manutenção de uma ferramenta capaz de gerar, automatizar e disseminar imagens sexualizadas envolvendo crianças, adolescentes e mulheres configura violação direta à ordem constitucional, atraindo responsabilidade por ação e por omissão e tornando juridicamente legítima e necessária a adoção de medidas como a suspensão da tecnologia, enquanto persistirem riscos graves e sistêmicos aos direitos fundamentais", diz o documento.

A denúncia argumenta que a ferramenta viola o Código de Defesa do Consumidor, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Marco Civil da Internet. "Espera-se que ANPD exerça seu poder de polícia, agindo de forma imediata para a proteção das vítimas que estão tendo seus dados utilizados de forma ilegal para práticas abusivas e depreciativas a partir de suas imagens".

A ANPD afirma, em nota, que "está acompanhando as matérias veiculadas pela imprensa nacional e internacional sobre o Grok e recebeu, na data de hoje, denúncias sobre possível descumprimento da LGPD pela referida ferramenta de inteligência artificial". "As informações recebidas estão sob análise da área de fiscalização da Agência, em diálogo com outros órgãos públicos com competências correlatas", diz o texto.

A denúncia lembra também do julgamento do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, tornando plataformas digitais também responsáveis pela remoção de conteúdos ilegais em seus serviços.

"A Corte Suprema determinou que o artigo 19 não pode ser utilizado para eximir empresas de seus deveres constitucionais, sobretudo quando a própria arquitetura tecnológica contribui para a ocorrência e a ampliação do dano", diz a denúncia.

O Idec diz também que a plataforma opera com mecanismos de segurança falhos, que não exigem o consentimento das pessoas retratadas, não impedem o uso de fotos de menores e não bloqueiam comandos claramente abusivos ou ilegais. O órgão diz também que a arquitetura da ferramenta prioriza o engajamento e a liberdade irrestrita em detrimento da proteção de direitos.

Em resposta às reclamações globais, a xAI, dona do Grok, desativou na semana passada à função de criação de imagens para usuários não pagantes. O Idec, porém, argumenta que a limitação do acesso mediante pagamento não é suficiente para prevenir novos danos, pois os riscos sistêmicos permanecem ativos na arquitetura da ferramenta. Além disso, a companhia já tinha as políticas de uso que proíbem conteúdos pornográficos e, mesmo assim, não impediram os abusos.

Segundo uma análise da ONG AI Forensics com mais de 20 mil imagens geradas pelo Grok, mais da metade das imagens representavam pessoas com pouca roupa, das quais 81% eram mulheres e 2% pareciam menores.

Um levantamento da consultoria Genevieve entre 5 e 6 de janeiro mostrou que, em 24 horas, o Grok gerou 6,7 mil imagens por hora identificadas como sexualmente sugestivas ou que envolviam nudez. Os outros cinco principais sites de geração de imagens por IA criaram, em média, 79 novas imagens por hora no período de 24 horas. A Genevieve Oh calculou que, no total, 85% das imagens do Grok são sexualizadas.

"A denúncia contra os abusos realizados com o uso do Grok foi feita, pois ninguém deveria ter sua imagem usada para ser humilhada ou sexualizada e, quando envolve crianças e adolescentes, a gravidade é ainda maior. A ferramenta segue sendo usada de forma indevida, gerando lucro para a plataforma, enquanto suas próprias políticas se mostram incapazes de impedir ou punir essas práticas", disse ao Globo Julia Abad, pesquisadora do programa de telecomunicações e direitos digitais do Idec. " A gente espera agora uma decisão rápida, com a suspensão imediata dessas funcionalidades enquanto houver risco", afirmou.

Reação do X

O X ainda não respondeu à denúncia do Idec, e a reportagem tenta contato com a empresa. No início de janeiro, a plataforma afirmou que estava tomando "medidas contra os conteúdos ilegais", especialmente pornografia infantil, "removendo-os, suspendendo permanentemente as contas e colaborando com as autoridades locais".

Qualquer pessoa que use o Grok para "criar conteúdo ilegal sofrerá as mesmas consequências que se publicasse conteúdo ilegal", defendeu Elon Musk na semana passada em uma mensagem publicada no X.

O bilionário também atacou os dirigentes políticos que exigem medidas de bloqueio. Para ele, os críticos do X e do Grok "simplesmente querem suprimir a liberdade de expressão".

Ao lançar o Grok em dezembro de, Musk afirmou que o chatbot era uma “IA que buscava a verdade máxima” e que não era politicamente correto. O bilionário descreveu o Grok como tendo uma “veia rebelde” disposta a abordar “questões polêmicas” que outros evitavam, como temas politicamente carregados ou controversos.

"Nossa experiência de contato prévio com as plataformas foi inócuo nos últimos anos. Passamos a entender que elas só agem quando são pressionadas por movimentos fiscalizatórios ou por obrigação legal. Assim, decidimos acionar os órgão de controle", afirmou Abad.

