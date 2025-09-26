A- A+

Tecnologia Identidade Jovem passa a ser emitida automaticamente pela Prefeitura do Recife Benefício é válido para pessoas entre 15 a 29 anos, com renda familiar mensal de até 2 salários mínimos

A Identidade Jovem, documento digital que garante meia-entrada em eventos culturais e esportivos, será enviada automaticamente para todos os recifenses de 15 a 29 anos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). A novidade foi divulgada pela Prefeitura do Recife nesta sexta-feira (26).

O benefício, que também concede desconto em transportes interestaduais, passa a ser entregue através do WhatsApp do Conecta Recife, sem a necessidade de qualquer solicitação.

De acordo com a Prefeitura do Recife, cerca de 80 mil jovens estão elegíveis para receber a ID Jovem no município. Na quinta-feira (25), 30 mil já receberam o novo documento, enquanto outros 50 mil foram contatados para atualizar dados no CadÚnico e garantir a participação no programa.

“Galera, tem novidade boa na área: a Prefeitura do Recife está garantindo meia-entrada para os jovens de 15 a 29 anos em cinema, show, teatro. É isso mesmo: o ID Jovem agora chega direto no seu WhatsApp, sem burocracia. Esse serviço passa a fazer parte do nosso modelo zero clique: no dia em que você completa 15 anos, a Prefeitura manda sua carteirinha automaticamente, porque você tem direito”, destacou o prefeito João Campos.

O projeto é resultado de uma integração entre a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, a Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia (SECTI) e a EMPREL, que uniram tecnologia e políticas públicas para ampliar o alcance do ID Jovem.

A ação faz parte da estratégia municipal de transformação digital conhecida como “Serviços a Zero Clique”, que tem como meta antecipar o acesso da população a políticas públicas sem necessidade de deslocamentos ou processos burocráticos.

ID Jovem

A Carteira de Identidade Jovem é um documento digital gratuito, emitido pelo Governo Federal em parceria com municípios, que possibilita aos jovens de baixa renda acesso à meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, além de descontos em viagens interestaduais e isenção em taxas para emissão da Carteira de Identidade Estudantil.

