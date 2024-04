A- A+

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco declarou que identificação e localização do motorista do micro-ônibus que atropelou fiéis durante uma procissão em Jaboatão dos Guararapes é prioridade para a Polícia Civil do Estado.

O acidente causou quatro mortes e deixou feridos que foram encaminhados para hospitais da Região Metropolitana do Recife.

A SDS informou ainda que ocorrência está sob a responsabilidade da Delegacia de Plantão de Prazeres.

“O CBMPE [Corpo de Bombeiros de Pernambuco] enviou oito viaturas ao local, sendo quatro ambulâncias, uma viatura de salvamento e três viaturas de comando operacional”, diz também o trecho do comunicado.





De acordo com o Samu Metropolitano do Recife, foram, ao todo, enviadas dez ambulâncias dos municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Recife, Cabo de Santo Agostinho e Moreno, além de viaturas do Corpo de Bombeiros.



Ainda segundo o Samu, há sete vítimas do acidente, com o registro de quatro mortes.

Vítima 01: G. B. S., 67 anos, sexo masc. Finalizado no Hospital da Restauração.

Vítima 02: E. M. B., 51 anos, sexo masc. Óbito durante o atendimento.

Vítima 03: J. L. S., 53 anos, sexo fem. Finalizado no Hospital da Restauração.

Vítima 04: D. M., 50 anos, sexo fem. Finalizado no Hospital da Restauração.

Vítima 05: A. J. L., 75 anos, sexo masc. Óbito durante o atendimento.

Vítima 06: Desconhecido, idade e sexo não informados. Óbito antes do atendimento.

Vítima 07: Desconhecido, idade e sexo não informados. Óbito antes do atendimento.



Entenda o caso:

Um acidente grave envolvendo um micro-ônibus e fiéis que participavam de uma procissão no bairro de Marcos Freire, no município de Jaboatão dos Guararapes, no início da tarde deste domingo (31). Quatro pessoas morreram em decorrência do atropelamento.

As informações são de que o motorista do veículo teria perdido o freio e atingido os participantes de uma procissão organizada pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na avenida Domingos Fernandes.

