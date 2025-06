A- A+

Pernambuco Idosa morre atropelada por ônibus no Centro do Cabo de Santo Agostinho; Polícia investiga o caso Acidente aconteceu quando a vítima tentava atravessar a rua

Uma idosa de 78 anos morreu, na manhã desta quinta-feira (5), após ser atropelada por um ônibus da empresa São Judas Tadeu, na rua Manoel Queiroz da Silva, no Centro do Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR).

O acidente aconteceu quando a vítima tentava atravessar a rua. O Samu chegou a ser acionado, mas a idosa morreu antes do atendimento.

Por meio de nota, a empresa São Judas Tadeu se pronunciou lamentando o acidente e se dispondo a colaborar com as investigações sobre o caso. Confira a nota na íntegra:

A São Judas Tadeu manifesta profundo pesar pela ocorrência na manhã desta quinta-feira (05), no centro do Cabo de Santo Agostinho, que infelizmente resultou no falecimento de uma pedestre. Órgãos de socorro foram prontamente acionados e uma equipe da empresa foi destinada ao local para acompanhar a situação e prestar todo o apoio necessário.

A São Judas Tadeu se solidariza com os familiares e amigos da vítima. A empresa reitera seu compromisso em colaborar com as autoridades competentes, colocando-se à disposição para prestar os esclarecimentos e contribuir com as investigações sobre o caso.

Também por meio de nota, a Polícia Civil (PCPE) comunicou que está investigando o caso através da 40ª Delegacia do Cabo de Santo Agostinho. Além disso, a corporação informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) e que o inquérito policial foi instaurado. Confira a nota na íntegra:

A Polícia Civil de Pernambuco através da 40ª Delegacia do Cabo de Santo Agostinho, informa que registrou hoje (05) a ocorrência de atropelamento com vítima fatal na rua Manoel Queiroz da Silva, centro da cidade e que teve como vítima uma mulher de 78 anos que tentava atravessar a rua. O corpo foi encaminhado para o IML e um inquérito policial foi instaurado.



Veja também