Saúde Idosa de 102 anos é instrutora fitness em asilo nos EUA Jean Bailey passou a comandar sessões de condicionamento físico para os membros da casa e vizinhos no início da pandemia, com movimentos que exercitam todas as partes do corpo

Uma senhora de 102 anos tem colocado os idosos do centro Elk Ridge Village Senior Living, nos Estados Unidos, em forma. A americana Jean Bailey passou a comandar sessões de condicionamento físico para os membros do asilo e vizinhos no início da pandemia da Covid-19 em 2020.

Em entrevista ao programa de televisão Good Morning America, Bailey disse que o isolamento social obrigou os idosos do local a criarem o hábito de praticar exercício dentro dos muros do Elk Ridge Village.

Instrutora de condicionamento físico há pelo menos 15 anos, a idosa dá aula quatro vezes por semana e reúne de 10 a 12 residentes regularmente. As sessões contam com exercícios que envolvem diferentes movimentos, como alongamentos circulares dos pés e de natação com os braços.

Jean alega ser “meio rígida” e enfatiza a necessidade de uma abordagem holística durante os encontros, de maneira que os movimentos exercitem todas as partes do corpo.

“Você não precisa começar fazendo isso de forma muito rígida. Mas, nós temos um casal que -- uma garota teve um derrame e outro teve artrite -- e eu apenas digo a eles, não me importa o que vocês façam, mas se movam ”, afirmou a idosa ao Good Morning America.

Segundo Sean Tran, diretor de operações do asilo, Bailey é “muito receptiva a todos” e mantém uma “perspectiva muito positiva”.

“Ela praticamente participa de quase todas as atividades que temos aqui. Então todo mundo sabe quem ela é e você não pode deixar de querer sair e passar algum tempo com ela. Ela é a mais doce”, disse Tran, que a conhece há 14 anos.

Jean Bailey já foi dona de um negócio de flores e adora jogar cartas no Elk Ridge Village. A idosa, de 102 anos, disse não acreditar em uma fórmula inabalável para a longevidade.

“Não tem segredo. Aposto que provavelmente os genes têm algo a ver com isso, o fato de que sempre estive ocupado”, afirmou. “Sempre tenho um ditado para as meninas antes de começarmos a nos exercitar e hoje foi: 'A única maneira de multiplicar a felicidade é dividi-la”.

