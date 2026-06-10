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VIRALIZOU Idosa de 104 anos viraliza nas redes sociais celebrando aniversário ao som de Luiz Gonzaga Moradora de Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), Maria de Lurdes da Silva tem feito sucesso na internet com vídeos de sua rotina

Moradora de Paulista, cidade na Região Metropolitana do Recife (RMR), Maria de Lurdes da Silva, aos 104 anos, viralizou nas redes sociais ao comemorar o seu aniversário ao som do forró.

Quase dois meses antes do São João, a idosa dançou na festa a música “O Chêro da Carolina”, do eterno Luiz Gonzaga, e conquistou o carinho e sorriso de mais de 42,8 milhões de internautas.

No vídeo, dona Maria de Lurdes aparece dançando, cheia de energia, na frente do painel de aniversário. O momento foi registrado pela neta, Josy Ramos, que compartilhou o vídeo nas redes sociais em abril, no aniversário da avó.

O momento conquistou internautas, que a elogiaram pela disposição e vitalidade. "Essa aí vai chegar aos 120 sorrindo", comentou uma pessoa. "Parabéns, esse vídeo foi o melhor de todos os tempos", afirmou outra.

Rotina já alcançou milhões de pessoas

No perfil, que já acumula 242 mil seguidores, Josy compartilha a rotina da centenária, que demonstra, acima de tudo, muita vitalidade e alegria no dia a dia. Os vídeos geralmente mostram dona Maria fazendo diversas atividades, como brincadeiras, dinâmicas, e até assistindo a jogos de futebol e outros programas na televisão.

Esse, inclusive, não é o primeiro vídeo da pernambucana a repercutir nas redes sociais. Entre os maiores sucessos, estão registros da idosa ouvindo e dançando músicas do piseiro, funk e forró.

Em um deles, que já acumula mais de 8 milhões de visualizações, Maria de Lurdes aparece brincando uma borboleta, divertindo-se como criança.

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