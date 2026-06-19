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RECIFE Idosa de 61 anos é agredida durante assalto e tem carro roubado por dupla no bairro do Cordeiro Caso foi registrado por meio da Central de Plantões da Capital como ocorrência de roubo de veículo

Uma idosa de 61 anos foi agredida durante um assalto no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.



O caso aconteceu na noite de quarta-feira (17). Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a mulher foi surpreendida por dois desconhecidos.



Sob forte ameaça e agressões, os criminosos roubaram o veículo da vítima.

A Polícia Militar informou que não houve registro da ocorrência, mas que ao tomar conhecimento do fato por meio das redes sociais, viaturas foram acionadas e realizaram diligências na área. Apesar disso, ninguém foi localizado.



"A PM reforça a importância de acionar imediatamente o serviço de emergência, por meio do telefone 190, possibilitando uma resposta mais rápida e eficaz das equipes policiais", destacou a corporação.



O caso foi registrado por meio da Central de Plantões da Capital como ocorrência de roubo de veículo. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a PCPE.

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