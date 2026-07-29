A- A+

RECIFE Governo vai apurar causas da queda de parte do forro do teto do Hospital da Restauração Uma mulher de 61 anos ficou ferida após incidente ocorrido na sala de recuperação de cirurgias do HR

Após parte do forro do teto da Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) do Hospital da Restauração ceder, na manhã desta quarta-feira, deixando uma idosa ferida, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria da Controladoria-Geral do Estado (SCGE) e da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), se pronunciou sobre o caso, indicando que vai iniciar o processo de apuração para identificar as causas da queda.

O órgão informou que o setor onde ocorreu o incidente ainda não havia passado pelo processo de requalificação.

Entenda

Uma mulher de 61 anos se recuperava de um procedimento cirúrgico feito no sábado passado quando foi atingida por parte do teto que cedeu. A idosa precisou passar por nova cirurgia e permanece estável, sob assistência da equipe multidisciplinar da unidade.

A Secretaria Estadual de Saúde registrou boletim de ocorrência, e o local será submetido à perícia da Polícia Científica. A auditoria da CGE também irá apurar se as obras de requalificação em andamento no hospital têm alguma relação com o incidente.

Após essa etapa, caso seja identificada relação com o acidente, a empresa responsável pela manutenção predial da unidade será notificada para prestar esclarecimentos. No âmbito administrativo, a direção do HR também registrou boletim de ocorrência, e a CGE instaurará processo administrativo para apurar o caso. Parte da Sala de Recuperação Pós-Anestésica será interditada para a realização de intervenções estruturais e revisão completa do teto.

Visita

Os secretários estaduais da Saúde, Zilda Cavalcanti; de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro; e da Controladoria-Geral do Estado, Renato Cirne, estiveram no HR para acompanhar o início das investigações.

Os pacientes que estavam na área afetada foram transferidos para outros setores da unidade, enquanto uma equipe formada por assistentes sociais e psicólogos presta apoio à família da idosa ferida.

"Diante da complexidade do ocorrido, a equipe de auditoria de obras da Controladoria foi acionada para realizar uma inspeção e uma auditoria, com o objetivo de apurar eventuais responsabilidades. Ao final dos trabalhos, será produzido um relatório que permitirá identificar as causas do ocorrido e as responsabilidades envolvidas, sejam de servidores, sejam da empresa contratada. A partir desse relatório, será instaurado o competente processo apuratório, observando todos os trâmites do devido processo administrativo", afirmou o controlador-geral do Estado, Renato Cirne.

Zilda Cavalcanti reforçou que o foco da Secretaria de Saúde é em assegurar a recuperação da mulher atingida pela estrutura que caiu.



"A prioridade é a vida e a segurança de pacientes, profissionais e de todos que passam pelo Hospital da Restauração. Estamos acompanhando de perto a paciente e garantindo todo o cuidado necessário até a sua plena recuperação. Ao mesmo tempo, estamos apurando os fatos e tomando as providências necessárias, como a revisão do teto do setor. Além disso, a família da paciente também foi acolhida e orientada", declarou.

"Embora o incidente tenha acontecido em uma área que não estava em obras, a apuração imediata das circunstâncias já começou, para entender o que levou à queda do forro. As equipes técnicas estão avaliando a estrutura no local, e a gestão vai agir com total transparência para esclarecer o fato e as responsabilidades. As intervenções no HR alcançam os R$ 168 milhões em investimentos, com monitoramento e fiscalização das obras a cargo da Cehab, que tem trabalhado incansavelmente para realizar um trabalho preciso e eficiente e recuperar a estrutura da Restauração e devolvê-la à população”, completou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro.

Veja também