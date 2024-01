Mãe morre e filha fica ferida após serem atropeladas ao tentar atravessar BR-232; vídeo

A- A+

Uma idosa de 61 anos morreu e a filha dela, de 38, ficou ferida após as duas serem atropeladas por uma moto no momento em que atravessavam a BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco.

O acidente aconteceu por volta das 17h15 dessa terça-feira (30), no quilômetro 145 da rodovia, e foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens são fortes e mostram quando as duas mulheres correm para atravessar a via e são atingidas por uma motocicleta. Uma delas chegou a ser arrastada por alguns metros antes de cair no chão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a idosa morreu no local. Já a filha dela ficou ferida e foi socorrida para uma unidade hospitalar. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

O condutor da motocicleta também se feriu, mas sem gravidade, e foi encaminhado para atendimento médico, segundo informou a corporação. Ele realizou o exame do bafômetro e o resultado foi normal.

Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML) também foram acionados e compareceram no local do acidente.



