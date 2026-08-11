Idosa de 65 anos é morta a golpes de foice em João Alfredo; dupla é presa e confessa crime

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Uma idosa de 65 anos foi morta a golpes de foice na zona rural de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, nessa segunda-feira (10). Dois homens suspeitos do crime foram presos em flagrante.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 22º BPM foram acionados para a ocorrência registrada no Sítio Gangungo, na zona rural da cidade.



"No local, os policiais constataram o óbito da vítima e acionaram o Instituto de Criminalística (IC) para a realização dos procedimentos periciais", afirmou a corporação, em nota.



O efetivo realizou buscas e localizou a dupla suspeita. "Durante a abordagem, um dos homens confessou a autoria do homicídio, enquanto o segundo admitiu ter auxiliado na ocultação do instrumento utilizado no crime", afirmou a PM.

Os dois suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Limoeiro, também no Agreste do estado.



Por meio de nota, a Polícia Civil informou que registrou o homicídio consumado da idosa por meio da 16ª Delegacia Seccional de Limoeiro, e detalhou que um dos presos em flagrante tem 26 anos. A motivação do crime não foi divulgada.

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