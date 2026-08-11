Ter, 11 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça11/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Agreste

Idosa de 65 anos é morta a golpes de foice em João Alfredo; dupla é presa e confessa crime

Ocorrência foi registrada no Sítio Gangungo, segundo a Polícia Militar

Reportar Erro
Dois homens suspeitos do crime foram presos em flagranteDois homens suspeitos do crime foram presos em flagrante - Foto: PMPE/Divulgação

Uma idosa de 65 anos foi morta a golpes de foice na zona rural de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, nessa segunda-feira (10). Dois homens suspeitos do crime foram presos em flagrante.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 22º BPM foram acionados para a ocorrência registrada no Sítio Gangungo, na zona rural da cidade.

"No local, os policiais constataram o óbito da vítima e acionaram o Instituto de Criminalística (IC) para a realização dos procedimentos periciais", afirmou a corporação, em nota.

O efetivo realizou buscas e localizou a dupla suspeita. "Durante a abordagem, um dos homens confessou a autoria do homicídio, enquanto o segundo admitiu ter auxiliado na ocultação do instrumento utilizado no crime", afirmou a PM.

Leia também

• Carreta oferta exames e consultas de prevenção a cânceres no Recife e Interior; veja programação

• Escola Eleva Recife: protagonismo da criança no processo de ensino

• Circuito das Estações terá etapa Primavera no Recife no dia 13 de setembro

Os dois suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Limoeiro, também no Agreste do estado.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que registrou o homicídio consumado da idosa por meio da 16ª Delegacia Seccional de Limoeiro, e detalhou que um dos presos em flagrante tem 26 anos. A motivação do crime não foi divulgada.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter