Idosa de 67 anos, desaparecida há oito dias, é encontrada em área de mata em Jaboatão dos Guararapes

Uma idosa de 67 anos foi encontrada com vida, nessa quinta-feira (21), em uma área de mata em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, após passar oito dias desaparecida.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, que realizou o resgate, desde o dia 15 de março, quando foi acionado para o caso, três viaturas iniciaram a varredura nos locais indicados pelo filho da vítima.



A corporação informou, ainda, que outras três tentativas de buscas foram realizadas em dias distintos, em outros locais por onde a idosa poderia ter passado, com o apoio de cães farejadores.

Depois de 15 quilômetros de buscas realizadas ao longo de oito dias, a mulher, identificada como Marise de Brito Araújo, foi encontrada nessa quinta, em uma área conhecida como Mata 14, que fica entre os bairros de Engenho Velho, Socorro e Santo Aleixo, em Jaboatão.



Ela estava acordada e desidratada. No local, recebeu os primeiros socorros da equipe do Corpo de Bombeiros Militar e, em seguida, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaboatão Velho. Ela passa bem.

"Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar da população e agradecemos a todas as forças amigas pelo êxito na ocorrência", destacou a corporação.

