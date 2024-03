A- A+

Recife Idosa de 67 anos é atacada por pitbull, no bairro do Cordeiro, e ferida na face e membros superiores Caso aconteceu por volta das 7h30, na rua Gregório Júnior

Uma idosa de 67 anos foi atacada por um cachorro da raça pitbull, na manhã desta terça-feira (5), em uma via movimentada do bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

O caso aconteceu por volta das 7h30, na rua Gregório Júnior, próximo de uma escola da rede privada.

O pitbull teria se soltado de uma das casas da rua e atacou a idosa, que estava na frente da própria residência.

O nome da vítima não foi divulgado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a mulher já havia sido socorrida.

Ela foi levada para o Hospital Getúlio Vargas (HGV), no Cordeiro. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a idosa deu entrada com lesões na face e nos membros superiores.

"A paciente está sendo avaliada pela equipe multiprofissional e no momento o quadro geral de saúde é considerado estável", informou a SES-PE.

Veja também

crime Em caso inédito nos EUA, homem é acusado de contrabandear gases de efeito estufa