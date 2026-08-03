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Pernambuco Idosa de 72 anos que estava desaparecida no Recife desde sexta-feira (31) é encontrada em Bonito Vanúsia Costa Carvalho possui diagnóstico de transtorno bipolar e princípio de demência e havia saído desacompanhada do prédio onde mora

A aposentada Vanúsia Costa Carvalho, de 72 anos, que estava desaparecida desde a sexta-feira (31), foi encontrada nesta segunda-feira (3). De acordo com familiares, ela foi localizada em um hospital de Bonito, no Agreste de Pernambuco.



A informação foi confirmada pelo genro de Vanúsia, Victor Pedrosa, em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco.

A idosa foi encontrada no Hospital Dr. Alberto de Oliveira e não teve o estado de saúde atualizado.

A aposentada havia saído desacompanhada por volta da 1h da manhã, no Edifício San Vitorio, onde mora na Rua Jaguaribe, no bairro da Madalena, na Zona Oeste da cidade.



Segundo Victor Pedrosa, genro de Vanúsia, a família recebeu uma foto de uma mulher muito parecida com a sogra e foi realizar o reconhecimento em Bonito para a confirmação da identidade.

Entenda o caso

Ainda de acordo com relatos de familiares, Vanúsia tinha sido vista pela última vez pela filha Ana, que reside no mesmo prédio, na madrugada de sexta-feira (31).

Pela manhã, Ana encontrou a porta do apartamento da mãe aberta e ela não estava no local.

Victor Pedrosa informou que a família acessou as imagens de segurança do condomínio e descobriram que a idosa, que possui diagnóstico de transtorno bipolar e princípio de demência, saiu sozinha de madrugada.



Vanúsia, que mora no sexto andar e possui problemas de mobilidade, evitou o elevador e desceu pelas escadas.

Em seguida, ela não utilizou a saída de pedestres, optando por passar pela área do estacionamento e abrir o portão de veículos para ter acesso a rua.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou, por meio de nota, o registro da ocorrência no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) no último dia 31 de julho.



"Um inquérito policial foi instaurado e qualquer informação que possa auxiliar na localização da pessoa em questão deve ser repassada para a ouvidoria da SDS ou na delegacia mais próxima", completa a nota.

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