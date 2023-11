Idosa de 73 anos morre atropelada por ônibus intermunicipal em São Caetano, no Agreste

A- A+

Uma idosa de 73 anos morreu atropelada por um ônibus na BR-232, na cidade de São Caetano, no Agreste de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 147 da rodovia, por volta das 19h30 dessa quarta-feira (22).



A corporação informou que o ônibus envolvido era intermunicipal e fazia a linha São Caetano-Caruaru. A vítima, que não teve o nome divulgado, morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e confirmou o óbito.

Segundo a PRF, o motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

O Instituto de Criminalística e o Instituto de Medicina Legal (IML) também estiveram na área.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) vai investigar o caso.

