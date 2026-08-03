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POLÍCIA Idosa de 77 anos morre após ser atropelada enquanto caminhava na rua em Jaboatão dos Guararapes Caso aconteceu em 29 de julho. A vítima chegou a ser internada em um hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Uma idosa de 77 anos morreu após ser atropelada na Avenida Presidente Castelo Branco, em frente ao Atacadão, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. O caso aconteceu em 29 de julho. A vítima chegou a ser internada em um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no sábado (1°).

O momento foi registrado por câmeras de segurança. No vídeo, é possível ver a mulher andando em um canteiro central. Às 12h22, a vítima é surpreendida por um carro que perdeu o controle e a atinge por trás. O veículo ainda colide com um poste. Com o impacto, a mulher cai no chão. A filmagem é encerrada nesse ponto.

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou o registro do caso por meio da Delegacia de Piedade, e afirmou que "a vítima foi socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito".

Questionada se o condutor do veículo envolvido no atropelamento deixou o local ou chegou a ser detido, a polícia afirmou que "a investigação está em andamento" e que o Boletim de Ocorrência não consta prisão.



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