Qua, 02 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta02/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Região Metropolitana do Recife

Idosa de 84 anos perde o equilíbrio, cai e bate a cabeça em rua esburacada de Olinda

Caso aconteceu na Rua Taguari, no bairro Cidade Tabajara, e foi registrado por uma câmera de segurança

Reportar Erro
Vídeo registrou quando a mulher caminha lentamente perto da calçada e perde o equilíbrioVídeo registrou quando a mulher caminha lentamente perto da calçada e perde o equilíbrio - Foto: Instagram/@peixinhos.ordinario/Cortesia

Uma idosa de 84 anos caiu após perder o equilíbrio em uma rua esburacada na cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu na Rua Taguari, no bairro Cidade Tabajara, no dia 28 de agosto, e repercute nesta quarta-feira (2) após a divulgação das imagens de uma câmera de segurança.

O vídeo registrou quando a mulher caminha lentamente perto da calçada, em uma área com o asfalto danificado, e perde o equilíbrio.

A idosa cai rapidamente e bate a cabeça no chão. Um homem surge e tenta levantá-la. Outras pessoas também aparecem para verificar o ocorrido.  

A mulher precisou de atendimento médico. Não há informações sobre o atual estado de saúde da idosa.

Leia também

• Homem suspeito de integrar facção criminosa é assassinado a tiros na frente da companheira

• Ministro do Turismo visita Porto do Recife nesta quinta-feira (3)

• Sindicato promete greve de ônibus caso não seja recebido pelo estado após violência a motorista

Em nota, a prefeitura de Olinda informou que a Secretaria de Obras elaborou orçamento para o calçamento da Rua Taguari.

Ainda segundo a gestão, o processo está em fase de licitação e, após a definição da empresa responsável, os serviços devem começar no final de setembro ou começo de outubro.

"A pasta também vem executando ações de recuperação viária em toda a cidade. Um pacote contempla 20 vias, divididas em três etapas. Na primeira fase, estão previstas intervenções em oito trechos, incluindo vias de Sítio Novo, Varadouro, Alto da Bondade, Ouro Preto, Bairro Novo, Casa Caiada, Jardim Brasil e Rio Doce", afirmou a prefeitura.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter