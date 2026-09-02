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Região Metropolitana do Recife Idosa de 84 anos perde o equilíbrio, cai e bate a cabeça em rua esburacada de Olinda Caso aconteceu na Rua Taguari, no bairro Cidade Tabajara, e foi registrado por uma câmera de segurança

Uma idosa de 84 anos caiu após perder o equilíbrio em uma rua esburacada na cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu na Rua Taguari, no bairro Cidade Tabajara, no dia 28 de agosto, e repercute nesta quarta-feira (2) após a divulgação das imagens de uma câmera de segurança.

O vídeo registrou quando a mulher caminha lentamente perto da calçada, em uma área com o asfalto danificado, e perde o equilíbrio.

A idosa cai rapidamente e bate a cabeça no chão. Um homem surge e tenta levantá-la. Outras pessoas também aparecem para verificar o ocorrido.

A mulher precisou de atendimento médico. Não há informações sobre o atual estado de saúde da idosa.

Em nota, a prefeitura de Olinda informou que a Secretaria de Obras elaborou orçamento para o calçamento da Rua Taguari.



Ainda segundo a gestão, o processo está em fase de licitação e, após a definição da empresa responsável, os serviços devem começar no final de setembro ou começo de outubro.



"A pasta também vem executando ações de recuperação viária em toda a cidade. Um pacote contempla 20 vias, divididas em três etapas. Na primeira fase, estão previstas intervenções em oito trechos, incluindo vias de Sítio Novo, Varadouro, Alto da Bondade, Ouro Preto, Bairro Novo, Casa Caiada, Jardim Brasil e Rio Doce", afirmou a prefeitura.

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