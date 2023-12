Idosa de 84 anos se torna a mulher mais velha do mundo a receber braço biônico

A- A+

Uma alemã de 84 anos que precisou amputar o braço em janeiro deste ano devido a um câncer agressivo tornou-se a mulher mais velha a receber um braço biônico. Christa Seubert, pensava que as dores eram causadas pela síndrome do túnel do carpo, compressão do nervo mediano que passa pelo punho e palma da mão.

No entanto, a senhora passou a sentir um pequeno caroço entre o polegar e o dedo indicador e ao realizar exames foi diagnosticada com câncer. O tratamento com quimioterapia não funcionou e os médicos decidiram que o ideal era amputar o braço para impedir a evolução da doença.

“Foi muito agressivo. Não tínhamos escolha a não ser amputar. Entretanto, as atividades diárias simples tornaram-se desafiadoras, até mesmo cortar pão e passar manteiga sozinha era difícil”, conta Seubert em entrevista ao The Sun.

A senhora então recebeu a notícia que mudaria sua vida. Ela recebeu uma prótese para o braço em 3D que se chama Hero Arm (braço de heroi, em tradução livre) que usa sensores mioelétricos que detectam contrações musculares geradas a partir de grupos musculares específicos do braço. As contrações, então, são então amplificadas e convertidas em movimentos biônicos intuitivos e proporcionais das mãos.

Com a prótese, Christa conseguiu retomar as suas atividades de jardinagem, artesanato, ciclismo e até passear com seu cachorro. “Agora posso passar manteiga no pão e cortar uma fatia de queijo e saborear um café sozinha, segurando sem que a xícara caia no chão” afirma.

O diretor de produtos Mathias Stegemann, da APT Prothese, empresa que instalou a prótese afirma que o diferencial do produto em comparação com outros acessórios protéticos é a leveza e a facilidade de colocá-lo e retirá-lo. “Permitirá que ela desfrute de sua independência”.

