Idosa de 94 anos, resgatada de motel em Olinda, receberá acompanhamento multidisciplinar do Estado

O caso da idosa de 94 anos, resgatada em situação de cárcere privado em um motel em Olinda, na Região Metropolitana, na segunda-feira (20), será acompanhado pelo Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência Contra Pessoa Idosa (CIAPPI), da Secretaria Executiva de Direitos Humanos de Pernambuco.

A CIAPPI enviou um ofício ao Conselho do Idoso de Olinda pedindo mais informações sobre a situação da vítima. De acordo com a pasta, o objetivo é colher esclarecimentos para que a idosa possa receber acompanhamento do CIAPPI, desde escuta humanizada, orientação psicossocial e até mesmo jurídica, caso seja necessário.

A mulher era mantida em cárcere privado pelo filho, há cerca de três anos. O homem, de 56 anos, foi preso na última quinta-feira (16), após uma denúncia anônima. Segundo a Polícia Civil, ela vivia em condições insalubres e, no momento do resgate, estava desorientada e despida, enrolada em um lençol, usando apenas uma fralda geriátrica.



De acordo com o Secretário Executivo de Direitos Humanos de Pernambuco, Jayme Asfora, 5.404 ocorrências envolvendo idosos foram registradas em 2022 no CIAPPI. Do total, 79 vítimas casos envolvem pessoas em situação de cárcere privado.

"Com as informações, solicitadas no Ofício, será possível acompanhar a vítima em todo curso do processo de acolhimento e garantia dos seus direitos”, informou Jayme Asfora.



O CIAPPI é parte do conjunto de programas que integram a política pública de proteção e promoção dos direitos humanos da pessoa idosa em Pernambuco, e oferece equipe multidisciplinar, com atendimento especializado, além de uma escuta qualificada e humanizada.



Casos de violação aos direitos da pessoa idosas podem ser denunciados na Ouvidoria do Estado (81) 98494-1749; no Disque 100, ou no CIAPPI (81) 3182-7649.

